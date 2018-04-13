Як Росія зміцнила свою військову присутність у Криму: заява Турчинова

Росія готує потужний військовий потенціал у Криму. Крім того, вже на півострові розміщено потужні ракетні системи, а загальна чисельність військових тут становить кілька десятків тисяч осіб.

Таку заяву зробив секретар РНБО під час Київського безпекового форуму.

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За його словами, російський агресор готує потужний військовий потенціал у Криму, і не лише для того, щоб захищати свою присутність.

"У Криму сьогодні сконцентровано дуже потужний військовий потенціал, там перебуває 22 армійський корпус разом з іншими підрозділами Чорноморського флоту та дивізії Повітряних сил Російської Федерації. Загальна чисельність військових становить понад 30 тисяч осіб", – зауважив він.

Як підкреслив Турчинов, на півострові розташовуються потужні ракетні системи, зокрема, нещодавно туди доправлений зенітно-ракетний комплекс С-400, який може вражати літаки в будь-якій точці України.