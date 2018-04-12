Як росіяни реагують на конфлікт між Трампом і Путіним

Політика Путіна впливає не лише на зовнішню політику, а й на внутрішню ситуацію в Росії.

Про це російський політолог Андрій Окара повідомив у прямому ефірі 24 Каналу.

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Російський політолог вважає, що кожен росіянин сприймає ситуацію, що склалася між Трампом і Путіним, по-своєму.

За словами Окари, зважаючи на нещодавні вибори президента в Російській Федерації, більшість пересічних росіян підтримують Путіна. Громадяни Росії запевняють, що Володимир Путін підняв їх з колін і тепер їхня країна стала великою.

Росіяни вважають, що вони мають напрягти всі свої сили для боротьби на сирійському фронті та для боротьби з українським фашизмом,

– відповів Окара.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.