Як російські морпіхи захоплювали Крим: нові докази окупації півострова

"Чорні берети" підготували вторгнення російських військ в Крим 2014 року. Розслідувачі довели, що 810-та бригада морських піхотинців брала участь у захопленні півострова. Згідно з двостороннім договором між Україною та Росією, цей підрозділ російської армії легально базувався у Севастополі.

Близько 20 російських морпіхів 2014 року захоплювали Крим, всі вони – бійці 810-ої бригади.

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Один із цих морпіхів є Артем Малюга, який 16 березня 2014 року, коли в Криму проходив референдум, опублікував фото на фоні російського бойового десантного корабля "Георгий победоносец" з номером 016, який входить до північного флоту Росії, проте на той час був пришвартований біля кримського берега.

І коли в коментарях у Артема запитали, чи це легально, він відповів: "З сьогоднішнього ранку це цілком легально. Вже можна сказати, що в Росії служу".



Сторінка Артема Малюга у соцмережах

Цих військових ідентифікували експерти. Саме морпіхи 810-ої бригади перекривали дороги, блокували військові частини та захоплювали об'єкти критичної інфраструктури. За свої заслуги вони отримали від Росії медалі за "повернення Криму". Зазначимо, що ця бригада була сформована ще 1967 року як окремий полк морської піхоти чорноморського флоту. Їх відправляли на найгарячіші точки війни у різних місцях.

У Севастополі 810-а бригада мала кілька дислокацій, зокрема база на Херсонеському півострові булла під посиленою охороною, адже там були і злітно-посадкова смуга, і радіотехнічний вузол, і окрема пристань.

Кримчанка Тетяна Рихтун до анексії жила в Севастополі та була свідком перших проросійських провокацій. Роль 810-ї бригади у захопленні Криму вона називає ключовою.

Коли ми почали розслідувати, що відбувається, то зрозуміли, що 810-та бригада – це центр всієї операції. Тому що в них було ідеальне розташування та вони мали свій вихід в море,

– відповіла журналістка-розслідувачка.

Цю бригаду використали і для втечі Віктора Януковича. За свідченнями екс-командувача ВМС України Сергія Гайдука, військова база 810-ої бригади була однією із тих, де розвідка зафіксувала кортеж президента-втікача. Те, що Януковича переховували російські військові на суді підтверджував і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

До анексії Криму 810-та бригада була єдиним російським військовим підрозділом, що на території Криму мала у комплектуванні бронетехніку. І саме БТРи 24 лютого заблокували в'їзд до Севастополя. А присутність морпіхів у захопленні Верховної Ради Криму тоді підтверджували і місцеві жителі. А вже 28 лютого бригада захопила військовий аеродром "Бельбек".



28 лютого 810-та бригада захопила військовий аеродром "Бельбек"

810-та бригада була присутня і на блокуванні штабу ВМС України. За словами журналістки-розслідувачки Тетяни Рихтун, деякі групи проросійських активістів мітингували за вахтовим методом – щогодини змінювали один одного. Тому вона вирішила простежити за ними.

Але мене просто "вирубали", я втратила свідомість на деякий час. Прийшла до тями я вже на землі, камеру в мене забрали і не віддали до цього часу. Я хочу сказати, що це були військові 810-ої бригади, але у цивільному одязі,

– додала Тетяни Рихтун.

Координували роботу морпіхів у Криму – Олег Росляков та Сергій Бордов. Проте жодному з них військова прокуратура України не висунула обвинувачення.

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