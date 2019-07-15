Як розбудувати та залучити інвестиції у Чернівці

Сьогодні перед усією європейською спільнотою постають нові проблеми, які ᅟ необхідно вирішувати на стратегічному рівні.

Незадоволення регіонів перерозподільчою політикою Європейського Союзу змушує звернути більше уваги на те, як самі регіони інтегровані у систему світових економічних зв'язків.

Цікаво: Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму

Транскордонне співробітництво, тобто підвищення ефективності економічної політики окремих регіонів та вдосконалення механізмів зовнішньоекономічних ᅟвідносин у цих регіонах – це найефективніша форма функціонування сусідніх регіонів та міст, що знаходяться по різні сторони кордону між країнами.

Україна та Чернівці – не виняток!

Міждержавне співробітництво є перспективною формою міжнародної співпраці ᅟ регіонів, вагомим фактором розвитку сучасної економіки, тому це дозволяє поєднувати процеси регіоналізації. На сучасному етапі у Європі налічується, за різними джерелами, понад 200 єврорегіонів та більш як 30 структур регіонального співробітництва.

Місто Чернівці є частиню так званого "Карпатського єврорегіону" та тісно інтегроване в систему транскордонного співробітництва з сусідніми державами – Молдовою та Румунією.

Регіон володіє значним потенціалом розвитку. Він охоплює Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Львівську області України та 5 повітів Румунії (Сату-Маре, Марамуреш, Сучава, Ботошань та Тулча). Площа транскордонного регіону складає 100 872 км населення – 8,3 млн осіб, довжина кордону з Румунією становить (625,4 км), що становить 10,8 % від усієї довжини українського державного кордону по суходолу. Рівень життя населення в Румунії є значно вищим порівняно з Україною: мінімальна заробітна плата в Україні станом на січень 2017 року – 102,5 євро, у Румунії – 316,6 євро (у 3 рази більше).

Проте рівень інвестиційної співпраці з Румунією залишається незначним. В останні роки там зареєстровано 430 спільних українсько-румунських підприємств, обсяг українських інвестицій становить 12,4 млн доларів США (54 місце в списку іноземних інвесторів). Ця статистика свідчить, що розвиток транскордонного співробітництва у Карпатському Єврорегіоні, куди входять Чернівці, створює нові можливості як для самих Чернівців, так і всього Єврорегіону.

Перші кроки на шляху до прогресу

Щоб Чернівці могли розвиватися, потрібно зробити декілька кроків на шляху до транскордонної співпраці з сусідніми країнами.

Жоден інвестор, внутрішній чи зовнішній, не буде інвестувати у розвиток регіону, куди неможливо добратися. Аеропорт перебуває у жахливому стані, швидкісного потяга "Київ – Чернівці" не існує, а автомобільні дороги такої якості, що після поїздки по них, інвестувати доводиться у підвіску власного авто.

Розвиток регіону – це не ремонт існуючих доріг, а будівництво нових автошляхів міжнародного значення. Місцева влада повинна активно брати участь у лобіюванні власних інтересів на міжнародному рівні.

Чернівці зацікавлені у будівництві швидкісної траси, яка з'єднає Балтику та Чорне море, порти у Миколаєві та Одесі з портами у Польщі – це лише перші кроки на шляху до ефективного транскордонного співробітництва, про що йшлося вище.

Будівництво цієї траси та угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС дасть змогу залучити кошти для ремонту існуючих доріг та всієї інфраструктури Чернівецької області. А будівництво складів та міжнародних логістичних компанії вздовж траси приведе у наш регіон міжнародних інвесторів. Також через вигідне географічне розташування Чернівці можуть стати центром торгових шляхів між Румунією, Молдовою та Польщею.

Автор: Василь Зазуляк

Важливо: Як привести інвесторів в Україну: Садовий розповів план "економічного стрибка" від "Самопомочі"