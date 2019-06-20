Як розібратися із надокучливими східними сусідами: рецепт Ярослава Мудрого

До набридливих, гучних, п'яних, одним словом, неадекватних сусідів, нам не звикати. Та якщо нині доводиться хіба що висловлювати своє занепокоєння їхньою поведінкою, то ще якусь тисячу років тому таких можна було добряче віддухопелити. Так, щоб бажання бушувати в них взагалі зникло. Саме таке у 1036 році з печенігами провернув Ярослав Мудрий.

Хто такі печеніги та звідки вони взялись

Кочове плем'я з'явилося на сучасних українських землях звідти, звідки й досі беруться більшість зовнішніх проблем України – зі Сходу. Вдома, десь у межиріччі Волги та Урала, печенігам дісталося від інших кочівників – хозарів.

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Тож і сунулись вони від гріха якомога далі на Захід. По дорозі, до слова, прогнали бідолах угрів, які зі страху добралися аж до сучасної Угорщини.Самі ж печеніги залишилися між Доном та Дунаєм, аби урізноманітнити життя русичів. Русичі, щоб уникнути двозначності, – це наші пращури.



Території Київської держави та її сусідів у 1054 році

Хлопці з усім завзяттям взялися вчити європейців розважатися в кочовому стилі. Одного дня допомагали русичам воювати із Візантією, іншого – за візантійські гроші атакували вже Київ. У внутрішніх міжусобицях Русі ставали на бік то одного, то іншого князя.

Перша спроба завоювати Київ

У 968 році печеніги вперше спробували взяти Київ, за що знатно отримали по голові від князя Святослава. Печеніги, щоправда, виявилися злопам'ятними.



Картина художника Лео Хао "Святослав"

За кілька років після київського розгрому Хан Куря заманив Святослава у пастку й вбив. За легендами, печеніг в підсумку ще й зробив собі келих із князевого черепа.



Так смерть Святослава зобразили у Радзивилівському літописі

Син князя Володимир був зайнятий хрещенням усіх навколо, тож обов'язок давньоруської вендетти ліг на плечі внука Святослава – Ярослава Мудрого.

Нищівна поразка печенігів

У 1036 році чергова спроба печенігів захопити Київ завершилася їх повним розгромом. За скандинавськими переказами, війську Ярослава вдалося заманити кочівників у пастку всередині міста та знищити.

Це – головна воєнна перемога Ярослава Мудрого і одна з ключових битв в історії Київської Русі. Після тієї поразки печеніги більше жодного разу не нападали на Київ, натомість взялися створювати проблеми Візантії.

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Закінчилося це навіть гірше, ніж протистояння з русичами. У 12 столітті печеніги були повністю знищені як окремий народ.