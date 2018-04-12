Як розізлити друзів у Facebook: в соцмережі з’явився новий спам

У користувачів Facebook з’явилась нова розвага, щоправда вона може розізлити ваших друзів. Пост-гусениця уже став вірусним в англомовному Facebook.

Про це пише ain.ua.

Дратівливість "гусениці" полягає у тому, що вам доведеться нескінченно довго гортати стрічку, щоб врешті побачити щось інше , окрім цього поста. Якщо ж цей спам поширять одразу кілька ваших друзів, то читати стрічку стане справді неможливо.

Читайте також: Як самостійно перевірити чи не "викрали" ваші дані з Facebook: інструкція

Якщо ви все ж хочете позбутися кількох друзів у Facebook, вам потрібно скопіювати цей пост-гусеницю, а потім опублікувати його (вибравши «список» як тип поста) – гусінь треба вставити у перший пункт.

Є і простіша версія – перепостити гусінь від когось з друзів.

А от прибрати спам з вашої стрічки буде складніше – єдиний варіант - приховувати пости або видаляти з друзів.

А вам вже траплялась така гусениця у Facebook?

Новий спам у Facebook