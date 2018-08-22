Як розлучення впливає на дитину

Якщо у сім'ї такі негаразди, які важко приховувати і неможливо вирішити – краще розлучатись, ніж створювати для публіки видимість нібито нормальної родини.

Про це розповів психолог Михайло Лабковський у своєму Instagram.

За його словами, користь "повної сім'ї" зі сварками не переважить користь щасливих та розлучених батьків для дитини.

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Я нерідко бачив у своєму кабінеті "складних" дітей. У них починалися неврози, коли тато з мамою влаштовували вдома "війну". І якимось чином психіка дитини приходила в норму, коли батьки нарешті розлучалися,

– пояснив він.

Лабковський наголосив, що розлучення – серйозна травма для психіки дитини. І після цього, щоб усе налагодилося, необхідний час. Іноді навіть варто звернутись за допомогою до психотерапевтів – це пришвидшить процес відновлення.

Але попри важкі наслідки після розлучення нова атмосфера, у якій житиме дитина, стане нарешті мирною.

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