Як розлучення впливає на дитину
Якщо у сім'ї такі негаразди, які важко приховувати і неможливо вирішити – краще розлучатись, ніж створювати для публіки видимість нібито нормальної родини.
Про це розповів психолог Михайло Лабковський у своєму Instagram.
За його словами, користь "повної сім'ї" зі сварками не переважить користь щасливих та розлучених батьків для дитини.
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Я нерідко бачив у своєму кабінеті "складних" дітей. У них починалися неврози, коли тато з мамою влаштовували вдома "війну". І якимось чином психіка дитини приходила в норму, коли батьки нарешті розлучалися,
– пояснив він.
Лабковський наголосив, що розлучення – серйозна травма для психіки дитини. І після цього, щоб усе налагодилося, необхідний час. Іноді навіть варто звернутись за допомогою до психотерапевтів – це пришвидшить процес відновлення.
Але попри важкі наслідки після розлучення нова атмосфера, у якій житиме дитина, стане нарешті мирною.
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