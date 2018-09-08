17:18
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан
Вєсті Кремля
22:25, 7 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, 7 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Психологія
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як розпізнати емоційний шантаж з боку дівчини

203
Як розпізнати емоційний шантаж
Як розпізнати емоційний шантаж / Фото з відкритих джерел

Є люди, які шантажують відкрито та агресивно, але є й ті, хто діє більш обережно та витончено. Щоб не потрапити у пастку, варто знати, як розпізнати шантаж.

Усі маніпуляції мають однакові характерні симптоми, зазначив Михайло Лабковський на своїй сторінці у Facebook.

Закладений фундамент маніпулятивних відносин не для гармонійних пар. Так, у них існує навіть ритм взаємних поступок. Все гаразд доти, поки маніпуляції не перетворились в емоційний шантаж.

Читайте також: Яка музика найкраща для роботи: відповідь вчених

Вимоги. Наприклад, дівчина хоче переїхати жити до свого хлопця і натякає на це ("Як добре і зручно жити разом", "Мені так самотньо вдома одній").

Опір. Особа відповідає, що не готова до змін (вимог). Пресинг. Дівчина, не намагається розібратися – які саме почуття стали причиною відмови, і починає "обговорювати" проблему. Зазвичай, такий діалог обертається її монологом, переповненим образаим і розчаруваннями. Вона починає емоційно тиснути.

У гармонійних пар нема маніпуляцій, але існує ритм взаємних поступок

У гармонійних пар нема маніпуляцій, але існує ритм взаємних поступок

Погрози. Продовжуючи зустрічатись, дівчина починає натякати на те, що, можливо, вони не підходять один одному. Вона не пропонує прямо розірвати відносини, вона лише погрожує.

Згода. Щоб не допустити розриву відносини, хлопець поступається, переконуючи сам себе, що нічого страшного не відбувається і, можливо, він занадто драматизує ситуацію.

Повторення. Після "перемоги" настає затишшя, стосунки стабілізуються. Тепер вона знає, що може отримати бажане, вселяючи хлопцю почуття провини і погрожуючи розривом. Адже він засвоїв, що найефективніший спосіб позбутися від тиску – поступитися.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Олланд хоче віч-на-віч обговорити з Меркель ситуацію в Україні
 19 лютого 2015 , 16:51
Яремчук: У Бельгії, коли ти їдеш в розташування збірної, це дуже цінують
 22 березня , 16:35
Мото-хата: умілець показав на відео свій дім на двох колесах
 13 червня , 19:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук