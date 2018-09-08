Як розпізнати емоційний шантаж з боку дівчини

Є люди, які шантажують відкрито та агресивно, але є й ті, хто діє більш обережно та витончено. Щоб не потрапити у пастку, варто знати, як розпізнати шантаж.

Усі маніпуляції мають однакові характерні симптоми, зазначив Михайло Лабковський на своїй сторінці у Facebook.

Закладений фундамент маніпулятивних відносин не для гармонійних пар. Так, у них існує навіть ритм взаємних поступок. Все гаразд доти, поки маніпуляції не перетворились в емоційний шантаж.

Читайте також: Яка музика найкраща для роботи: відповідь вчених

Вимоги. Наприклад, дівчина хоче переїхати жити до свого хлопця і натякає на це ("Як добре і зручно жити разом", "Мені так самотньо вдома одній").

Опір. Особа відповідає, що не готова до змін (вимог). Пресинг. Дівчина, не намагається розібратися – які саме почуття стали причиною відмови, і починає "обговорювати" проблему. Зазвичай, такий діалог обертається її монологом, переповненим образаим і розчаруваннями. Вона починає емоційно тиснути.

У гармонійних пар нема маніпуляцій, але існує ритм взаємних поступок

Погрози. Продовжуючи зустрічатись, дівчина починає натякати на те, що, можливо, вони не підходять один одному. Вона не пропонує прямо розірвати відносини, вона лише погрожує.

Згода. Щоб не допустити розриву відносини, хлопець поступається, переконуючи сам себе, що нічого страшного не відбувається і, можливо, він занадто драматизує ситуацію.

Повторення. Після "перемоги" настає затишшя, стосунки стабілізуються. Тепер вона знає, що може отримати бажане, вселяючи хлопцю почуття провини і погрожуючи розривом. Адже він засвоїв, що найефективніший спосіб позбутися від тиску – поступитися.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.