Як розпізнати фальшиві гривні: корисні поради експертів

За статистикою Нацбанку, найчастіше підроблені банкноти збувають у закладах швидкого харчування, дрібних магазинах, на автозаправних станціях та в касах метрополітену. Найбільш популярні у шахраїв банкноти номіналом 500, 200 та 100 гривень. Іноді відрізнити підробки практично не можливо.

Втім, експерти кажуть, підробити українську гривню є не просто. Банкноти мають більше ступенів захисту, ніж долари чи євро.

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"Це водяний знак, багатотоновий, який повторює портретне зображення, надрукований з лицьового боку паперу, і світлий елемент водяного знаку – це цифрове позначення номіналу. Папір з лицьового боку справжньої банкноти гладкий, зі зворотного боку – шорохуватий. Проти світла ми бачимо, товсту, занурену в товщу паперу захисну стрічку, яка має відповідні тексти", – зазначив головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ Віталій Ковтонюк.

Також банкнота має серійний номер та оптичний елемент "спарк", який змінює колір під кутом нахилу купюри.

Йде плавний перехід одного кольору в інший, а тому зображення, які ми бачимо, стають об'ємними. На віконній захисній стрічці ми бачимо кінетичний ефект, фонове зображення і при зміні кута нахилу банкноти воно рухається. Якщо ми порівняємо ці два елементи захисту при зміні кута нахилу банкноти, то на підробці ми цього не спостерігаємо,

– пояснив Ковтонюк.

Відрізнити професійну підробку важко. Однак, якщо виникли підозри в справжності грошей, фахівці радять звертатися до правоохоронців.