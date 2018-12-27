08:42
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Економіка 24
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Як розпізнати фальшиві гривні: корисні поради експертів

      Економіка 24 5 Читать новость на русском

      За статистикою Нацбанку, найчастіше підроблені банкноти збувають у закладах швидкого харчування, дрібних магазинах, на автозаправних станціях та в касах метрополітену. Найбільш популярні у шахраїв банкноти номіналом 500, 200 та 100 гривень. Іноді відрізнити підробки практично не можливо.

      Втім, експерти кажуть, підробити українську гривню є не просто. Банкноти мають більше ступенів захисту, ніж долари чи євро.

      Читайте також: Де та за яких умов можна поміняти зіпсовані гроші в Україні

      "Це водяний знак, багатотоновий, який повторює портретне зображення, надрукований з лицьового боку паперу, і світлий елемент водяного знаку – це цифрове позначення номіналу. Папір з лицьового боку справжньої банкноти гладкий, зі зворотного боку – шорохуватий. Проти світла ми бачимо, товсту, занурену в товщу паперу захисну стрічку, яка має відповідні тексти", – зазначив головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ Віталій Ковтонюк.

      Також банкнота має серійний номер та оптичний елемент "спарк", який змінює колір під кутом нахилу купюри.

      Йде плавний перехід одного кольору в інший, а тому зображення, які ми бачимо, стають об'ємними. На віконній захисній стрічці ми бачимо кінетичний ефект, фонове зображення і при зміні кута нахилу банкноти воно рухається. Якщо ми порівняємо ці два елементи захисту при зміні кута нахилу банкноти, то на підробці ми цього не спостерігаємо,
      – пояснив Ковтонюк.

      Відрізнити професійну підробку важко. Однак, якщо виникли підозри в справжності грошей, фахівці радять звертатися до правоохоронців. 

      Теги: Гроші Економіка 24
      Джерело: 24 канал
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сьогодні , 08:40 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 2
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      26 грудня , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      1954
      Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      26 грудня , 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      767
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      26 грудня , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 2539
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук