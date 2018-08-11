Як розпізнати кризу середнього віку: основні ознаки

Великі зміни часто настають непомітно. Вони починаються з крихітного процесу, який тягне за собою значно складніші.

Психолог Роберт Таіббі назвав основні ознаки кризи середнього віку, пише Psychology Today.

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Зміна зовнішнього вигляду

Під час кризи середнього віку у людини виникає бажання зробити щось нове, до прикладу, пробити пірсинг в носі чи піти до перукаря. Ці зміни тривають не лише у підлітковий період, а продовж всього життя.

Життя – нудьга

Ви відчуваєте, що вам нудно і ви це визнаєте. Це означає, що ви психологічно готові до досліджень та змін у житті.

Злість та емоційні вибухи

Все може іти не в тому річищі, але настає той момент – емоційний вибух – ще ознака кризи середнього віку. Ви звернули увагу на проблему, яка вибралася назовні.

Нові потяги

Вас почало тягнути до того, від якого ви раніше відмахувалися. Можна назвати причиною цього алкоголь, проте це не так. Психолог пояснює на прикладу підлітків. Компанія не впливає на людину, а на те, що вона уособлює щось таке, яке потрібно цьому підлітку.



Вас почало тягнути до того, від якого ви раніше відмахувалися

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Вихід із зони комфорту

Ви раніше не ходити на дискотеки, а тепер вирішуєте піти через легку цікавість. Або ж у дусі "чому б і ні". Іноді це може відбуватися через рішучість, яка змішує піти.