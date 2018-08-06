Як розпізнати радикуліт: основні симптоми

Радикуліт або ж запалення нервових корінців може виникнути у людей будь-якого віку. Однак з віком ризик розвитку радикуліту зростає.

Радикуліт локалізується не лише у попереку. Нестерпний біль може з'являтись у: шийному, шийно-плечовому, грудному і попереково-крижовому відділах.

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Серед основних симптомів радикуліту є біль, зниження рефлексів, частковий розлад чутливості та вегетативні порушення.

При шийному або шийно-плечовому радикуліті болить шия, іноді виникає головний біль, запаморочення, дискомфорт у плечах, потилиці. Іноді це може вплинути навіть на погіршення слуху, зору або координацію рухів.

При грудному радикуліті відчувається біль у грудній клітці, а при попереково-крижовому – біль у попереку, біль при ходьбі, неможливість нахилитися чи розігнутися, біль у стегні, сідниці або нозі.

При будь-якому типі радикуліту біль з’являється раптово і посилюється під час підйому рівної ноги лежачи, при нахилах голови вперед чи при кашлі або чханні. Також радикуліт іноді виникає у вагітних – через збільшення навантаження на хребет під час росту плода.

Якщо відчуваєте дискомфорт і наявність вищеперелічених симптомів – варто звернутись до лікаря.

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