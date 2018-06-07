15:09
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як розпізнати симптоми теплового удару

411 Читать новость на русском
Тепловий удар: симптоми і лікування
Тепловий удар: симптоми і лікування / vzpharm.com.ua

Літня спека може приносити не тільки радість. Під час відпочинку чи прогулянки на свіжому повітрі можна отримати тепловий удар.

Про це повідомляє "Країна здоров'я".

Симптоми теплового удару

Лікарі зазначають, що під час теплового удару у постраждалого сплутана свідомість (невиразна мова, занепокоєння, зміна настрою) – нервова система відчуває великий стрес.

Читайте також: Аптечка туриста: які ліки необхідно взяти у відпустку

Якщо ви переборщили з засмагою, то обгоріла шкіра може сигналізувати про ймовірний тепловий удар – йде зниження температури організму. Також може почервоніти здорова шкіра – це реакція організму, під час якої для швидкого охолодження шкіри кров приливає до поверхні.

При тепловому ударі дайте постраждалому випити води

При тепловому ударі дайте постраждалому випити води

При перегріві дихання стає прискореним, а серцебиття прискорюється або суттєво сповільнюється.

Температура тіла може сягати вище 40 градусів і спостерігатиметься підвищене потовиділення – це теж ознаки теплового удару.

Якщо шлунок бере на себе функції охолодження, то можна відчувати ще один виражений симптом – нудоту або блювоту. 

Як лікуватись від теплового удару

Якщо у вас багато симптомів теплового удару – викличте "швидку". А якщо злегка погано, то постраждалу людину потрібно відвести в затінок, зняти зайвий одяг для швидкого охолодження.

Для охолодження організму застосовуйте вентилятор, кондиціонер, мокрий рушник, холодні компреси. І дайте постраждалому випити води.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Лікування Подорожі відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сьогодні, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 111
Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
сьогодні, 14:01 Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
Інна Жолобович 2333
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сьогодні, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 328
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1358
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3613
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук