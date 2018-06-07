Як розпізнати симптоми теплового удару

Літня спека може приносити не тільки радість. Під час відпочинку чи прогулянки на свіжому повітрі можна отримати тепловий удар.

Про це повідомляє "Країна здоров'я".

Симптоми теплового удару

Лікарі зазначають, що під час теплового удару у постраждалого сплутана свідомість (невиразна мова, занепокоєння, зміна настрою) – нервова система відчуває великий стрес.

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Якщо ви переборщили з засмагою, то обгоріла шкіра може сигналізувати про ймовірний тепловий удар – йде зниження температури організму. Також може почервоніти здорова шкіра – це реакція організму, під час якої для швидкого охолодження шкіри кров приливає до поверхні.

При тепловому ударі дайте постраждалому випити води

При перегріві дихання стає прискореним, а серцебиття прискорюється або суттєво сповільнюється.

Температура тіла може сягати вище 40 градусів і спостерігатиметься підвищене потовиділення – це теж ознаки теплового удару.

Якщо шлунок бере на себе функції охолодження, то можна відчувати ще один виражений симптом – нудоту або блювоту.

Як лікуватись від теплового удару

Якщо у вас багато симптомів теплового удару – викличте "швидку". А якщо злегка погано, то постраждалу людину потрібно відвести в затінок, зняти зайвий одяг для швидкого охолодження.

Для охолодження організму застосовуйте вентилятор, кондиціонер, мокрий рушник, холодні компреси. І дайте постраждалому випити води.

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