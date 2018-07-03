Як "розумна" велокуртка від Ford може докорінно змінити життя велосипедиста: цікаві деталі

Велосипед – транспортний засіб, який в умовах надмірної щільності міського трафіку та поширеного тренду "за чисте довкілля і здоровий спосіб життя", набуває дедалі більшої популярності. Мабуть, найбільше, що хвилює любителів двоколісного, це безпека. Переймаються нею, зрештою, не лише велосипедисти, а й ті, від кого може іти потенційна загроза– водії.

У трохи незвичному для себе амплуа виступила компанія Ford. Її підрозділ Smart Mobility розробив інноваційну велокуртку з "поворотниками" та вібронавігацією. Вона покликана не лише підвищити безпеку велосипедистів на міських дорогах, а й полегшити життя любителям байків загалом.

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У рукав розумного одягу вшито спеціальну прозору кишеню для смартфона, з якою куртка синхронізується через бездротовий зв’язок. Світлові індикатори біля зап’ясть виконують функцію "поворотників" і активуються простим помахом руки.

А розміщені в ряд червоні світлодіоди, ззаду в нижній частині куртки, подібно до стоп-сигналів в автомобілі, засвічуються, коли велосипедист пригальмовує. Ці індикатори в купі з цілим набором пасивних світловідбивачів зроблять велосипедиста більш помітним для інших учасників руху, особливо в темну пору доби.



Ford розробив інноваційну велокуртку з "поворотниками" та вібронавігацією

Цікаво влаштована навігація, користування якою, зазвичай, відволікає увагу велосипедиста. Підключений до куртки смартфон допоможе обрати найменш завантажений транспортом маршрут із достатньою кількістю велодоріжок. При цьому шлях, куртка вказуватиме, вібруючи правим або лівим рукавом залежно від потрібного напряму.



Велокуртка полегшить життя велосипедистів

Передбачена також голосова навігація, яка підтримуватиме технологію кісткової провідності звуку – передаючи звукові вібрації на скроні. Таким чином голосові вказівки не блокуватимуть зовнішній шум та звуки від інших учасників руху.

Наразі проект розумної велокуртки від Ford "живе" у статусі прототипу, втім, її переваги вже встигла оцінити команда розробників, добираючись щодня велосипедом на роботу до свого лондонського офісу.