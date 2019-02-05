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      Як розвиватиметься "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" у 2019 році

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      Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького
      Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького / 24 Канал

      Під час прес-конференції, 5 лютого, міністр інфраструктури України Володимир Омелян разом з керівниками аеропортів "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "МА "Львів" ім. Данила Галицького" та КП "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" обговорили плани з розвитку авіаційної галузі на 2019 рік.

      Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

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      Володимир Омелян позитивно оцінив досягнення керівництва Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. 

      З вимираючого міжнародного аеропорту "Львів" у 2015 році, сьогодні ми маємо західноукраїнський хаб, який росте на очах і додає потужності регіону та розвитку економіки. Фактично, за 3 роки нашими спільними зусиллями аеропорт перетворився на сучасний авіавузол із великими перспективами розвитку не тільки пасажирських, а й вантажних перевезень,
      − заявив Міністр інфраструктури України.

      Генеральний директор аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького Тетяна Романовська наголосила, що протягом останніх трьох років аеропорт значно змінився.

      "Термінал, який був збудований у рамках реконструкції 2012 року, фактично заповнений. У 2019 році навіть деякі рейси плануємо переводити у стару будівлю терміналу. Цього року будемо мати повне функціонування терміналу та зможемо і далі забезпечувати ріст перевезень", − зазначила Тетяна Романовська.

      Тетяна Романовська, аеропорт Львів, розвиток 2019
      Директор Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького // Мінінфраструктури 

      Вона також повідомила, що наразі активно тривають роботи з ремонту старого пасажирського терміналу. А ще у 2019 році планується провести реконструкцію старого пасажирського терміналу та перебудувати його під термінал підвищеного комфорту. Також у планах збудувати новий ангар і вантажний термінал, реконструювати готель "Тустань" та багато іншого.

      Ще одним важливим напрямком розвитку у 2019 році є далекомагістральні сполучення у напрямах до Чикаго, Торонто, Нью-Йорку та інших міст.

      Наступним нашим викликом будуть переговори з авіакомпанією Delta або American Аirlines. Ми можемо бути резервним або навіть основним аеропортом для великих і далеких перевезень. Ведемо переговори з азіатським країнами. В кінці лютого чекаємо операційний візит компанії Qatar Airways, які будуть оцінювати наш аеропорт, його пасажироспроможність, прийомну здатність. Полегшення візових режимів з країнами Азії дають нам поштовх на розвиток таких перевезень,
      – заявила Тетяна Романовська.

      Аеропорт
      Перспективний план розвитку Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького

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      Теги: Новини України Новини Львова авіація
      Джерело: 24 Канал
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