Як рухаються хмари на Юпітері: гіпнотизуюче відео

NASA опублікувало ефектні знімки поверхні Юпітера, які зробив зонд Юнона. Також науковці зробили відео, на якому видно, як рухаються хмари над поверхнею планети.

Фото опубліковані у соцмережах NASA.

Щоправда, це відео має не лише ефектний вигляд. Воно виконує і важливу функцію – астрономи тепер зможуть зрозуміти траєкторію і швидкість руху хмар, що дасть змогу детальніше вивчити погодні явища на Юпітері.

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Також у NASA оприлюднили знімок Юпітера у незвичному ракурсу, який показує планету у "природному" колірному діапазоні. Сюди ж потрапила і Велика червона пляма — гігантський ураган на поверхні Юпітера.

Поверхня Юпітера: відео