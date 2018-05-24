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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як рухаються хмари на Юпітері: гіпнотизуюче відео

340 Читать новость на русском
Незвичне фото Юпітера
Незвичне фото Юпітера / cikavo.net

NASA опублікувало ефектні знімки поверхні Юпітера, які зробив зонд Юнона. Також науковці зробили відео, на якому видно, як рухаються хмари над поверхнею планети.

Фото опубліковані у соцмережах NASA.

Щоправда, це відео має не лише ефектний вигляд. Воно виконує і важливу функцію – астрономи тепер зможуть зрозуміти траєкторію і швидкість руху хмар, що дасть змогу детальніше вивчити погодні явища на Юпітері.

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A new day, a new, extraordinary perspective. Here's a unique view of Jupiter and its iconic red spot, courtesy of our Juno spacecraft’s 12th close flyby of the gas giant planet on April 1. This view from the south is unique to Juno and demonstrates how different our view is when we step off the Earth and experience the true nature of our three-dimensional universe. During these flybys, Juno is probing beneath the cloud cover of Jupiter and studying its auroras to learn more about the planet's origins, structure, atmosphere and magnetosphere. Image Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran #nasa #space #juno #jupiter #gasgiant #planet #clouds #swirling #pattern #solarsystem #science #spacecraft #pictureoftheday #astronomy #storm #greatredspot #red #redspot

Допис, поширений NASA (@nasa)

Також у NASA оприлюднили знімок Юпітера у незвичному ракурсу, який показує планету у "природному" колірному діапазоні. Сюди ж потрапила і Велика червона пляма — гігантський ураган на поверхні Юпітера.

Поверхня Юпітера: відео

 

Теги: Техно Космос Юпітер NASA
Джерело: 24 Канал
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