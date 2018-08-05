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Що їсти і пити у спеку: поради

13941 Читать новость на русском
Як пережити спеку
Як пережити спеку / altarta.com

Усі люди у спеку рятуються, в першу чергу, вживанням рідини. Однак кількість води, яку варто випивати за день, для кожної людини різна.

Як розповів у коментарі 24 каналу Отто Стойка, головний лікар київського міського центру здоров’я, якщо проблем зі здоров’ям немає, то варто орієнтуватись на власне відчуття спраги або голоду (голод, до речі, теж може бути викликаний спрагою). При цьому бажано, щоб половина рідини, яка випивається в день, була звичайною питною водою, негазованою.

Більше читайте у статті: Як пережити спеку: дієві поради

Рекомендована кількість рідини, яку необхідно споживати в день, обчислюється з розрахунку 30 мл на 1 кг маси тіла. Якщо вага людини 70-80 кг, то випивати слід 2-2,5 л води в день,
– розповів він.

Стойка радить також звертати увагу на харчування. У спеку краще, щоб половину денного раціону складали овочі та фрукти. Вони ідеально доповнюють питний режим.

Чим різноманітніше харчування — тим краще. Більше споживайте сезонних овочів та фруктів, менше вживайте рафінованих та жирних продуктів, обмежте споживання м’яса. Окрім овочів та фруктів, також їжте кисло-молочні продукти.

Одна справа, якщо половину денного раціону становлять овочі і фрукти, багаті на воду. Якщо їжа жирна чи солодка, пити води варто ще більше,
– додав Стойка.

Окрім води, варто також пити трав’яні чаї, компоти, соки. Однак звертайте увагу, що в останніх є цукор. Його вживання, особливо в спеку, краще обмежити.

Читайте також: Доки в Україні триватиме літо: синоптики дали оптимістичний прогноз

Теги: Новини України Здоров'я Спека в Україні Лікування
Джерело: 24 канал
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