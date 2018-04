Як самостійно перевірити чи не "викрали" ваші дані з Facebook: інструкція

Соціальна мережа Facebook почала висилати повідомлення користувачам, які постраждали від витоку даних та дозволив іншим користувачам перевіряти це вручну.

Для того, аби перевірити чи не були ваші дані чи дані ваших друзів незаконно використані Cambridge Analytica, варто перейти за посиланням. На екрані з'явиться контекстне вікно, в якому і буде вказана інформація стосовно витоку ваших даних. До слова, задля "викрадення" інформації з акаунтів професор Кембриджського університету Олександр Коган використовував додаток This Is Your Digital Life.

Як перевірити безпеку своїх даних самостійно

Також за посиланням можна переглянути весь список програм, які отримали доступ до даних користувача і відредагувати їх, або взагалі видалити їх доступ до вашого акаунта.

Раніше повідомлялось, що користувачі соцмережі Facebook отримають повідомлення про те, чи опинилися їхні дані у розпорядженні Cambridge Analytica.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.