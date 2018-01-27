20:38
27 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як самотність впливає на ваше здоров'я

20:02, сьогодні 953 Читать новость на русском
Як самотність впливає на здоров'я
Як самотність впливає на здоров'я / unsplash

Самотність – дуже відносне поняття. Адже можна бути ізольованим від суспільства та не відчувати самотності, або навпаки – бути оточеним багатьма людьми і все-рівно відчувати себе самотнім. Цей стан може впливати не лише на наше психічне, а й фізичне здоров'я.

Коли вчені досліджують самотність, то визначають її як "невідповідність між бажаним рівнем соціальної взаємодії і дійсним станом справ". Саме тому іноді перебуваючи навіть у постійному оточенні людей, вам буде здаватись, що ви відчужені і відділені від цього світу.

Читайте також: Психолог пояснив зв’язок між схудненням та нелюбов'ю до себе

Але якщо говорити про фізичне здоров'я, то тривала самотність може загрожувати хронічними захворюваннями та збільшує ризик передчасної смерті. І мова не стільки про те, чи перебувають люди у тривалих стосунках, а про те, як вони себе в них почувають. Іноді навіть люди, які живуть у шлюбі, почувають себе самотніми.

Високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання

Виявляється, самотність шкодить вашому фізичному здоров'ю не менше, ніж метафоричному. Самотність змушує сприймати навколишнє середовище як небезпечне і недружнє. А це прискорює серцебиття і сприяє підвищенню тиску.

Такі серцево-судинні наслідки часто пов'язують з кортизолом, "гормоном стресу". Вчені виявили, що у самотніх людей рівень кортизолу постійно підвищений. Всі ці ефекти також можуть накопичуватися з роками. Психологічні наслідки самотності і постійне відчуття відчуженості в молодості – це провісники підвищеного тиску в зрілому віці.

Знижений імунітет

Самотні люди більш сприйнятливі до хвороб. Однією з причин вчені називають ті ж гормони стресу. Якщо додати до цього інші гормони і пептиди, виділені мозком, то все це негативно впливає на білі кров'яні тільця, а це позначається на їх роботі в організмі.

Запалення

Самотні люди особливо сприйнятливі до хронічних запалень, які відкривають шлях для безлічі захворювань. Серед них – хвороби серця, Альцгеймера, потенційно – навіть певні види раку, а також ревматоїдний артрит, періодонтит і закупорка артерій.

Поганий сон

Вчені Національного інституту здоров'я виявили, що нервовим і самотнім людям потрібно більше часу, щоб заснути, сплять вони менше, а вдень почуваються гірше.

В результаті ті втрати, які ще не завдала вашому здоров'ї самотність, йому завдасть нестача сну. Адже у людей з порушеннями сну знижується стійкість до глюкози, що може призвести до діабету другого типу, а також підвищується рівень гормону стресу.

Тож до самотності потрібно ставитися так само серйозно, як і до здорового сну, вправ, харчування тощо.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: Новое время
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
сьогодні, 20:00 Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
Тетяна Мартинюк 201
7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
сьогодні, 19:02 7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
Все про роботу 1351
Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
сьогодні, 17:32 Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
Дід Панас 629
Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
сьогодні, 17:00 Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
Христина Бердинських 1005
Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
сьогодні, 16:30 Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
722
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук