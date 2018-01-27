Як самотність впливає на ваше здоров'я

Самотність – дуже відносне поняття. Адже можна бути ізольованим від суспільства та не відчувати самотності, або навпаки – бути оточеним багатьма людьми і все-рівно відчувати себе самотнім. Цей стан може впливати не лише на наше психічне, а й фізичне здоров'я.

Коли вчені досліджують самотність, то визначають її як "невідповідність між бажаним рівнем соціальної взаємодії і дійсним станом справ". Саме тому іноді перебуваючи навіть у постійному оточенні людей, вам буде здаватись, що ви відчужені і відділені від цього світу.

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Але якщо говорити про фізичне здоров'я, то тривала самотність може загрожувати хронічними захворюваннями та збільшує ризик передчасної смерті. І мова не стільки про те, чи перебувають люди у тривалих стосунках, а про те, як вони себе в них почувають. Іноді навіть люди, які живуть у шлюбі, почувають себе самотніми.

Високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання

Виявляється, самотність шкодить вашому фізичному здоров'ю не менше, ніж метафоричному. Самотність змушує сприймати навколишнє середовище як небезпечне і недружнє. А це прискорює серцебиття і сприяє підвищенню тиску.

Такі серцево-судинні наслідки часто пов'язують з кортизолом, "гормоном стресу". Вчені виявили, що у самотніх людей рівень кортизолу постійно підвищений. Всі ці ефекти також можуть накопичуватися з роками. Психологічні наслідки самотності і постійне відчуття відчуженості в молодості – це провісники підвищеного тиску в зрілому віці.

Знижений імунітет

Самотні люди більш сприйнятливі до хвороб. Однією з причин вчені називають ті ж гормони стресу. Якщо додати до цього інші гормони і пептиди, виділені мозком, то все це негативно впливає на білі кров'яні тільця, а це позначається на їх роботі в організмі.

Запалення

Самотні люди особливо сприйнятливі до хронічних запалень, які відкривають шлях для безлічі захворювань. Серед них – хвороби серця, Альцгеймера, потенційно – навіть певні види раку, а також ревматоїдний артрит, періодонтит і закупорка артерій.

Поганий сон

Вчені Національного інституту здоров'я виявили, що нервовим і самотнім людям потрібно більше часу, щоб заснути, сплять вони менше, а вдень почуваються гірше.

В результаті ті втрати, які ще не завдала вашому здоров'ї самотність, йому завдасть нестача сну. Адже у людей з порушеннями сну знижується стійкість до глюкози, що може призвести до діабету другого типу, а також підвищується рівень гормону стресу.

Тож до самотності потрібно ставитися так само серйозно, як і до здорового сну, вправ, харчування тощо.