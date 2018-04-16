23:36
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 9°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, сьогодні
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як санкції проти Росії вплинуть на економіку України: пояснення політолога

264 Читать новость на русском

Експерт з міжнародної політики фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара заявив, що, якщо Україна введе додаткові санкції проти Росії, то це може вплинути на економіку України.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: "Карають не за Україну": У Росії назвали "справжню" причину нових санкцій США

"З одного боку не можна порівняти ту асиметричну залежність, яка є у Росії від США і навпаки, її немає. Якщо запровадити більші обмеження, до прикладу, на купівлю зовнішніх боргових зобоязань РФ, це може дещо сколихнути світовий фінансовий ринок. І власне через це американці не йдуть на такий крок", – переконаний експерт.

Він зазначив, що в інших випадках США не так залежні від Росії.

"Ми ( Україна – 24) дещо більше залежні. Але ми 4 роки перебуваємо у стані не якоїсь гібридної війни, а цілком конкретної збройної агресії ще 2 століття тому", – додав Хара.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Санкції Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 квітня: штурм будинку у Києві, Савченко знову голодує та сутички у Єревані
сьогодні, 22:57 Головні новини 16 квітня: штурм будинку у Києві, Савченко знову голодує та сутички у Єревані
1650
Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
сьогодні, 22:01 Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
Олексій Чибісов 793
Як декларування для громадських активістів допомагає антиукраїнській пропаганді у Європі
сьогодні, 21:00 Як декларування для громадських активістів допомагає антиукраїнській пропаганді у Європі
Єгор Соболєв 200
Снайпери на полюванні: як захиститися від ворожої кулі
сьогодні, 20:03 Снайпери на полюванні: як захиститися від ворожої кулі
Катерина Петренко 1523
Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
сьогодні, 19:01 Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
Інна Жолобович 8355
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук