Як санкції проти Росії вплинуть на економіку України: пояснення політолога
Експерт з міжнародної політики фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара заявив, що, якщо Україна введе додаткові санкції проти Росії, то це може вплинути на економіку України.
Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.
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"З одного боку не можна порівняти ту асиметричну залежність, яка є у Росії від США і навпаки, її немає. Якщо запровадити більші обмеження, до прикладу, на купівлю зовнішніх боргових зобоязань РФ, це може дещо сколихнути світовий фінансовий ринок. І власне через це американці не йдуть на такий крок", – переконаний експерт.
Він зазначив, що в інших випадках США не так залежні від Росії.
"Ми ( Україна – 24) дещо більше залежні. Але ми 4 роки перебуваємо у стані не якоїсь гібридної війни, а цілком конкретної збройної агресії ще 2 століття тому", – додав Хара.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.
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