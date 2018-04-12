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Як Саркісян організовував діяльність "тітушок" у 2014-му: Геращенко опублікував деталі

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Армен Саркісян (ліворуч)
Армен Саркісян (ліворуч) / Соцмережі

Член колегії МВС Антон Геращенко підтвердив інформацію, що у Франції Інтерпол затримав Армена САркісяна – одного із головних організаторів груп "тітушок", що діяли під час події Євромайдану.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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Крім того, він опублікував схему, на якій добре видно його "роль у структурі організованої злочинної групи бандитів і перевертнів в погонах, що об'єдналися для розстрілу Майдану".

Відповідно до оприлюднених даних, Саркісян організовував діяльність угруповань "тітушок" під командуванням Юрія Крисіна та Володимира Кошелєва. Зброєю їх, за даними нардепа, забезпечував керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС Павло Зінов, а координацією зловмисників з тодішнім міністром Віталієм Захарченком займався керівник медіа-холдингу "Контакт" Віктор Зубрицький.

"Тепер – справа за Генеральною прокуратурою. Прокурори повинні передати до Франції пакет документів, необхідний для видачі Армена Саркісяна Україні", – додав Геращенко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на очільника МВС Арсена Авакова повідомили, що у Франції Інтерпол затримав ймовірного організатора груп "тітушок", що нападали та вбивали людей під час подій Євромайдану, Армена Саркісяна. За словами міністра, вивство журналіста В'ячеслава Веремія скоїла саме його група.

Теги: Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Тітушки Віталій Захарченко Новини України
Джерело: 24 Канал
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