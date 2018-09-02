Як секс-скандал із зіркою "Карткового будинку" Кевіном Спейсі вплинув на зйомки серіалу

Голлівудська акторка Робін Райт розповіла, як резонансний скандал з Кевіном Спейсі вплинув на зйомки останнього сезону "Карткового будинку".

Акторка Робін Райт, яка зіграла дружину президента США в "Картковому будинку", залишилась сама керувати країною у новому сезоні серіалу. Причиною цього став секс-скандал, який у 2017 році розгорівся довкола головного героя політичної кінострічки Кевіна Спейсі. Відтак телекомпанія Netflix розірвала контракт зі скандальним актором.

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Допис, поширений House of Cards (@houseofcards) 4 Бер 2018 р. о 8:18 PST

Вперше Робін Райт висловила слова підтримки своєму колезі, повідомляє британське видання Net-a-Porter.

Я вважаю, що у кожної людини є можливість змінитися. Другий шанс, або назвіть це як завгодно. Я вірю в це. Це називається ростом,

– зазначила Робін Райт.

Окрім цього, зірка відверто розповіла, як секс-скандал вплинув на останні серії "Карткового будинку". За її словами, зйомки фінального сезону були під загрозою скасування, однак представники телекомпанії Netflix все ж вирішили не розчаровувати мільйонів глядачів, які з нетерпінням очікують на продовження захопливої політичної історії.

"Загальна атмосфера (на знімальному майданчику, – 24 канал) в той момент згустилася. Люди говорили: "Ми повинні закрити цей проект, інакше всі подумають, що ми прославляємо і шануємо той брудний інцидент, який трапився". "Картковий будинок" зовсім не "брудний"! Я вірю, що ми повинні закінчити зйомки цього серіалу. Чому? Тому що 2,5 тисячі осіб втратять свою роботу, і це буде несправедливо щодо них", – зазначила Робін Райт.

Нагадаємо, що вкінці 2017 року декілька акторів звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Зокрема, зірка фільму "Стартрек" Ентоні Репп заявив, що актор домагався його, коли хлопцю було всього 14 років. У відповідь Кевін Спейсі зізнався в нетрадиційній орієнтації та визнав провину. Голлівудський актор вибачився та почав лікуватися від сексуальної залежності.