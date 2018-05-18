Як секс впливає на психічний процес: дані дослідження

Сексуальний контакт у віці після п'ятдесяти років суттєво покращує такий психічний процес як пам'ять.

Про це заявив австралійський психолог Марк Аллен, передає Archives of Sexual Behavior.

Він проаналізував інформацію про інтимне життя понад 6 тисяч осіб, яким виповнилось 50 і більше років. Всі учасники пройшли простий тест на пам'ять, який повторили через 2 роки.

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Якість пам'яті значно зменшилась, однак ті, у кого було активне інтимне життя, мали значно кращі показники, аніж ті, хто рідко займався сексом. Тож у такому віці сексуальне життя впливає на функціонування мозку, допомагаючи краще все запам'ятовувати.

Окрім того, чималий вплив на пам'ять і мозок також має емоційний зв’язок з коханою людиною.