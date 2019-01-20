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      Як сексизм впливає на здоров'я жінки

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      Сексизм шкодить здоров'ю жінки
      Сексизм шкодить здоров'ю жінки / women-s.net

      Сексизм загрожує психічному та фізичному здоров'ю жінок. Гендерна рівність – питання не тільки справедливого суспільства, а й турботи про здоров'я.

      Про це йдеться в результатах дослідження вчених з США і Бразилії. 

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      Вони проаналізували анкети 3724 працездатних американців. В одному з питань потрібно вказати, скільки днів за останній місяць людина відчувала себе погано: переживала стрес, помічала симптоми депресії або емоційного вигорання. Середній результат жінок був 3,6 днів, чоловіків – 2,8 днів. Фізичне нездужання жінки відчували в середньому 2,7 днів на місяць, чоловіки – 2,2 днів.

      Сексизм
      Домагання впливають на фізичне здоров'я жінок

      8,4% опитаних жінок і 2% чоловіків стикалися з дискримінацією за гендерною ознакою на роботі, 4,1% жінок і 1,3% чоловіків повідомили про домаганнях за останній рік. З дискримінацією того чи іншого роду (расизмом, сексизмом, забобонами щодо віку) стикалися 23% жінок і 16,5% чоловіків.

      Зв'язок між слабким здоров'ям і дискримінацією зацікавила вчених. Вони також враховували такі чинники, як вік і рівень доходу респондентів. Під загрозою опинилося душевне здоров'я жінок, які стикалися з сексизмом і ейджизмом, і фізичне здоров'я жінок, які пережили домагання. На здоров'я чоловіків випадки дискримінації не позначилися в тій же мірі.

      У 9 з 10 випадків причиною стресу і занепокоєння був сексизм, стверджують дослідники. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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