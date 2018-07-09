Як Селена Гомес відреагувала на заручини її екс-коханого Джастіна Бібера, – ЗМІ

Знаменита співачка Селена Гомес, яка складно пережила розрив стосунків з Джастіном Бібером, не переймається через його заручини з моделлю Хейлі Болдвін.

Про це повідомляє The Daily Mail.

В той час, як громадськість очікувала, що Селена Гомес вкотре страждатиме від затяжної депресії та оплакуватиме інформацію про заручини Джастіна Бібера, співачка насолоджувалась відпочинком в колі друзів. За інформацією інсайдерів, зірка не переймається новим етапом стосунків екс-коханого з моделлю Хейлі Болдвін.

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Селена Гомес винайняла розкішну яхту в Нью-Йорку та вирушила на відпочинок з близькими друзями й помічницею Терезою Марі Мінгус. Дівчина вже опублікувала перші кадри з подорожі.

Допис, поширений Theresa Marie Mingus (@tmarie247) 8 Лип 2018 р. о 12:26 PDT

На знімку видно, що Селена Гомес абсолютно не переймається заручинами Джастіна Бібера. Співачка щасливо посміхається перед камерою та насолоджується спілкуванням з друзями. Це підтвердив й інсайдер видання.

Її не турбують відносини Бібера і Болдвін. Селені все одно, що вони оприлюднили інформацію про свої стосунки. Це останнє, про що вона думає. Зараз вона зосереджена на своєму житті і догляді за собою. Вона завжди буде поважати Бібера, але про нього вже забула,

– розповів раніше інсайдер.

Допис, поширений Selena’s Kingdom (@queenselenapage) 9 Лип 2018 р. о 12:36 PDT

Варто зазначити, що зірка відпочивала в колі молодих хлопців, які під захопливі крики дівчат стрибали у воду з яхти.