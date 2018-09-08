Як Сергій Ребров використовує незвичні методи в тренуванні свого клубу: фото
Український тренер Сергій Ребров в Угорщині, де він тренує команду "Ференцварош", застосовує різні методи підготовки.
Цей метод допоміг "Ференцварошу" перемогти "Вашаш" у спарингу з рахунком 1:0, а український легіонер команди – Іван Петряк відіграв весь матч.
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"Вид зверху дуже допоміг мені зрозуміти рух гравців", – цитує Реброва FootballHub.
Зазначимо, що "Ференцварош" після семи турів чемпіонату Угорщини лідирує. Наразі в турнірі – пауза, пов’язана з матчами збірних, під час якої команди проводять товариські поєдинки.
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Джерело: 24 Канал
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