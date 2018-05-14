18:27
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як "Шахтар" відсвяткував чемпіонство: фото та відео з роздягалки команди

697 Читать новость на русском

Донецький "Шахтар" став чемпіоном України сезону 2017-18. Зробили це "гірники" за тур до закінчення чемпіонату. Перемогу почали святкувати ще на полі, а згодом продовжили у роздягальні.

"Шахтар" переміг "Верес" і оформив чемпіонство, яке стало для команди 11-те в історії. До цього команда здобула Кубок України.

Читайте також: "Шахтар" виграв Кубок України у матчі проти "Динамо"

Святкували гравці та поливалися шапманським та водою і під час післяматчевої преф-конференції.

За тур до закінчення чемпіонату "Шахтар" випереджає "Динамо" на 5 очок. В остатньому турі обидві команди зіграють між собою у Києві на НСК "Олімпійський" у суботу, 19 травня. Початок матчу о 19:30 годині.

Читайте також: Шахтар – чемпіон та загострення боротьби за виживання: головні підсумки 31 туру УПЛ

Фото: ФК "Шахтар"

Теги: Новини спорту Фотоновини Шахтар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 73
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 252
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
473
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 354
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4840
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук