Як "Шахтар" відсвяткував чемпіонство: фото та відео з роздягалки команди

Донецький "Шахтар" став чемпіоном України сезону 2017-18. Зробили це "гірники" за тур до закінчення чемпіонату. Перемогу почали святкувати ще на полі, а згодом продовжили у роздягальні.

"Шахтар" переміг "Верес" і оформив чемпіонство, яке стало для команди 11-те в історії. До цього команда здобула Кубок України.

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Святкували гравці та поливалися шапманським та водою і під час післяматчевої преф-конференції.

За тур до закінчення чемпіонату "Шахтар" випереджає "Динамо" на 5 очок. В остатньому турі обидві команди зіграють між собою у Києві на НСК "Олімпійський" у суботу, 19 травня. Початок матчу о 19:30 годині.

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Фото: ФК "Шахтар"