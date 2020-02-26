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      Як шавка, що гавкає на слона, – Аваков відповів на скандальні слова Суркова про Україну

      - Читать новость на русском
      Аваков прокоментував скандальну заяву Суркова про Україну / Getty images

      Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков виглядає, як закомплексований "стратег" із завищеною самооцінкою.

      Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста, про це написав глава МВС України Арсен Аваков на своїй твітер-сторінці.

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      Аваков назвав Суркова "сударем" і закликав, "не галасувати".

      Сурков зі своїми перлами про Україну виглядає, як закомплексований "стратег", що думає про себе більше, ніж треба – як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич,
      – написав він.

      Хто такий Сурков і що він сказав про Україну

      Експомічник Путіна вперше дав інтерв'ю після своєї відставки – і відразу у стилі кращої російської попаганди. Він заявив, що "України не має" , а "є українство" та "специфічний розлад умів". Натомість бойовиків на Донбасі Сурков назвав "героями".

      • Сурков займався українським питанням з виборів 2004 року. Починаючи з 2013 року, він відповідав за відносини Росії з Україною. Його називають ідеологом проєкту "Новоросія", що передбачав анексію південно-східних регіонів України та Криму.
      • Він також відповідав за формування політики та співпраці з Абхазією і Південною Осетією.

      25 січня стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков покинув державну службу. Сам Сурков каже, що пішов у двіставку через "зміну курсу на українському напрямі."

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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