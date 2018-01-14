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Як щоденний секс впливає на здоров'я та стосунки

21:08, 14 січня 7419 Читать новость на русском
Користь щоденного сексу
Користь щоденного сексу / unsplash

Секс – це задоволення, яке спочатку здаються надзвичайно солодким, але з часом приїдається. Чим довше пара перебуває в стосункам, тим частіше вони відають перевагу відпочинку або просто можливості поспати.

30 Day Sex Challenge ("30 днів щоденного сексу") – це досить популярне в останні роки "випробування", яке влаштовують собі пари з досвідом з США і Європи. Мета його – знову розпалити вогонь пристрасті в стосунках.

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На сайті BuzzFeed опублікували кілька звітів пар, які 30 днів щодня займались сексом. Чоловіки та жінки описували позитивні та негативні наслідки такого випробування.

Учасники визнали, що 30-денний секс-марафон дався їм нелегко, і жоден в результаті не захотів продовжувати його після завершення експерименту. Хоча всі відзначили, що стосунки пари стали набагато глибшими і теплішими, та й життя в цілому заграло новими яскравими фарбами.

Можна виділили два основних наслідки щоденного заняття сексу.

1. Щодня займатися сексом лише в ліжку – буденно. Тому чим частіше ви займаєтеся сексом, тим більше ви будете фантазувати та втілювати ці фантазії в життя. Ефект новизни стимулює сексуальне бажання. Тож таким чином можна зробити своє сексуальне життя більш яскравим.

2. Жінка стає більш впевненої в собі, якщо вона часто займається сексом. Це пов'язано з тим, що жінки часто комплексують з приводу своєї зовнішності, фігури тощо. А інтим – це та сама зона, в якій можна розслабитися і прийняти себе таким, яким ви є. Розслабившись, відпустивши свої комплекси, ми збільшуємо не лише насолоду від процесу, а й підвищуємо самооцінку.

Підтримка теплоти і любові в парі, прийняття свого тіла – далеко не всі бонуси, які може подарувати секс-марафон. Науково доведено, що регулярні інтимні стосунки:
- знижують ризик серцевого нападу на 50%;
- підвищують імунітет;
- здатні стати альтернативою фітнес-тренуванням середньої інтенсивності, впливаючи на зайву вагу і стан м'язів;
- зменшують больові відчуття різного походження, включаючи головний біль і біль при ПМС;
- знижують ризик розвитку раку простати у чоловіків;
- покращують сон за рахунок підвищеного вироблення розслаблюючого гормону окситоцину.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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