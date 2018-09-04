Як шкідлива їжа впливає на мозок

Про шкоду жирної, смаженої, копченої і солодкої їжі для фігури знають всі. Науковці ззаначають, що ці продукти негативно впливають й на мозок людини.

Психолог Террі Девідсон, директор Центру поведінкової неврології Вашингтонського університету пояснює, що шкідлива їжа впливає на гіпокамп головного мозку, який відповідає за формування пам'яті, пише "ЖивиАктивно".

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Вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів і сахарози змушує мозок знову і знову їсти.

Науковці проаналізували мозок щурів. які вживали лише сахарозу та насичені жири. Через певний час у гризунів помітили специфічні пошкодження ділянок гіпокампу. Гризуни їли навіть тоді, коли не були голодними, ймовірно, вони навіть не пригадували, що наїлися. Вчені припускають, що подібне може статися з людським мозком.

Вчені пояснюють це тим, що мозок блокує відчуття ситості і викликає бажання з’їсти ще щось.

Висновок дослідників такий: шкідлива їжа впливає на мозок, що змушує людину з’їсти більше.