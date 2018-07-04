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Як шматок бетону: друг принца Чарльза грубо розкритикував весільну сукню Меган Маркл

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Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл / GettyImages

Знаменитий дизайнер інтер’єрів та друг принца Чарльза Нікі Хаслам розкритикував весільну сукню герцогині Сассекської Меган Маркл.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Дизайнер Нікі Хаслам заявив, що йому зовсім не сподобалася весільна сукня Меган Маркл від модного будинку Givenchy.

Мені не дуже сподобалася її сукня. Крім усього іншого, вона погано на ній сиділа. Її потрібно було пошити з тонкішого матеріалу. Плаття виглядало, як шматок бетону,
– наголосив він.

Також друг королівської сім'ї зазначив, що родичі Меган занадто прості для монаршої родини. А також Хаслам образив батька герцогині Томаса, назвавши його "величезним шматком".

"Родичі Меган дуже вже прості. І було б жахливо, якби на весіллі з'явився цей величезний шматок. Члени королівської сім'ї поняття не мають, як з ним боротися. Єдина порядна людина в родині Меган – її мама Дорія", – сказав Нікі Хаслам.

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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