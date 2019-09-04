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      Як сховати ліжко в квартирі: 4 креативні варіанти

      451 Читать новость на русском
      Як сховати ліжко в квартирі
      Як сховати ліжко в квартирі / ikea.com

      Ліжко – одне з тих елементів меблів, без яких не обійтись у помешканні. Що робити якщо простір вашої квартири обмежений, але спати на чомусь треба?

      Як за допомогою простих прийомів винахідливо сховати ліжко у невеликих за площею квартирах, дізнайтесь далі у матеріалі.

      Такі поради будуть актуальними для квартир-студій чи смартпомешкань.

      Дізнайтесь більше: Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси та ідеї планування з фото

      Ліжко-подіум

      Цей варіант є доволі поширеним серед власників квартир-студій. Ліжко, яке вбудоване в подіум, не потребує значних зусиль при розкладанні. Цей варіант гарно впишеться у будь-який стиль інтер'єру.

      Його часто обирають для облаштування дитячої кімнати, наприклад, у вигляді космічного корабля, човна для капітана чи карети принцеси.

      ліжко подіум дизайн інтер'єр
      Ліжко-подуім

      Ліжко-шафа

      Це зручний і практичний варіант, який є рятівним для маленьких квартир.

      Таке ліжко, яке легким рухом ховається у шафу, допоможе звільнити простір, там, де його, здається, зовсім не залишилось. Його часто обирають власники смартквартир.

      ліжко шафа дизайн
      Ліжко-шафа

      Сховати за ширмою

      Такий спосіб зонування простору часто можна було побачити у малогабаритних радянських квартирах. Штора-завіса при грамотному поєднанні кольорів може організувати ще одну функціональну зону в помешканні – затишно й практично відмежувавши її від решти житла.

      Актуально! 10 способів, як легко зонувати простір у помешканні

      ліжко за ширмою дизайн
      Ліжко, яке ожна сховати за ширмою

      Матрац-футон

      Футони – це унікальний вид багатофункціональних матраців "родом" з Японії. Зараз такий варіант ліжкомісця стає справжнім трендом для сучасних невеликих апартаментів і часто трапляється у невеликих готелях чи хостелах.

      Такі матраци не займають багато місця, їх можна купити у більшості меблевих магазинів і за потреби скрутити і заховати у шафі.

      матрац футон
      Матрац-футон – популярний у японській культурі

      Дивіться також: Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво

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      Теги: Новини нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Поради Декор і дім
      Джерело: 24 канал
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