Як схуд Гройсман: прем'єр розкрив секрет

Чинний український прем'єр Володимир Гройсман переконує для того, щоб схуднути він не дотримувався жодних дієт і не працював з дієтологами, а просто взяв себе в руки та почав обмежувати себе у їжі.

Як зауважив політик у ефірі "Радіо НВ", якщо суворо дотримуватися рекомендацій дієтологів і дієти, то, мабуть, все вийде. Однак, водночас зауважив він, це унікальні випадки, коли людина дотримується того, що рекомендує дієтолог.

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"По-перше, у мене немає ніяких дієтологів, я не застосовував жодних медичних якихось речей абсолютно. Я просто взяв себе в руки. Як загалом виступаю категорично проти дієт. Вважаю, якщо ти сідаєш на дієту, то потім ти з неї сходиш. А якщо ти з неї сходиш, то все – ти починаєш знову набирати вагу", – підкреслив Гройсман.

Відтак, він рекомендує взяти себе в руки та побудувати для себе прийнятний раціон.

До прикладу, я дуже люблю картоплю, але я її не їм, тому що так для себе вирішив. Також я почав їсти якомога менше хліба. Ти маєш визначити для себе прийнятний раціон, якого би тобі вистачало та який би був достатнім для того, щоби привести вагу в норму, це перша позиція. І друга позиція – це фізичні навантаження, тобто людина має рухатися, для того щоб почуватися нормально,

– переконує прем’єр.

Крім того, очільник Кабміну поділився, що може штангою від грудей за один підхід витиснути 75-80 кілограмів.

Гройсман у 2017 році та зараз

Свого часу член колегії МВС Антон Геращенко також зазначав, аби скинути 45-50 кілограмів, він почав менше їсти та змінив стиль життя. Щоправда, жалівся він, часу на спортзал у нього не було.