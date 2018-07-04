Як схуднути без дієт: топ-10 простих правил

Якщо дієта не для вас – достатньо дотримуватись основних правил здорового збалансованого харчування і зайва вага зникне.

Фахівці виокремили основні правила для зниження ваги, передає Сosmo.

Харчуйся протеїновою їжею, надаючи перевагу білковим продуктам. Також споживайте продукти, які містять клітковину.

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Третє правило – починайте прийом їжі із зелених овочів або салату. Окрім води, пийте зелений чай та воду з лимоном.

Пийте зелений чай та воду з лимоном

Кілька днів на тиждень обмежуйте себе по калорійності. Також фахівці рекомендують використовувати сироватковий протеїн для зниження відчуття голоду.

Включіть до прийому їжу, багату омега-3 кислоти. Покращуйте травлення продуктами, які містять пробіотики. Уникайте шкідливої їжі, привчаючи організм до корисного і здорового.

І останнє правило здорового харчування – остерігайтеся друзів з надмірною вагою і тих, хто швидко їсть. Адже ви теж спішитиме і вам захочеться з'їсти більше, аніж потрібно організму.

Включіть до прийому їжу, багату омега-3 кислоти

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