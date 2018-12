Як схуднути до Нового року: порада дієтолога

Готовил тут материал для журнала СтарХит о том, как привести свое тело в порядок к Новому году. И подумал, а почему бы не сделать Чек-лист для своих подписчиков… ХотитеТогда лайк️ под фото. ⠀ Чек-лист стройности к Новому году ⠀ Ежедневное утреннее взвешивание. Поскольку лишний вес – заболевание, склонное к рецидивам, то лучшим способом держать руку на пульсе будет ежедневное утреннее взвешивание. ⠀ Обязательное дробное питание. Чтобы скорость обменных процессов была высоте, нужно есть не менее 4–5 раз в день. Перерывы между едой не должны превышать 4–4,5 часа. ⠀ Соблюдение питьевого режима (не менее 1,5–2 л воды). Пить чистую негазированную воду нужно в течение всего дня. Дело в том, что отделы нашего головного мозга, отвечающие за чувство голода и жажды, находятся поблизости. И зачастую мы просто путаем два этих чувства. ⠀ Прием поливитаминов и омега-3. Многими недооценивается важность применения витаминных комплексов. Вместе с тем нехватка всего лишь одного из этих необходимых веществ, приводит к серьёзным нарушениям. Так, нехватка хрома может вызывать постоянное повышение аппетита в результате нарушения углеводного обмена. ⠀ Физическая нагрузка. Обычно специалисты рекомендуют проходить не менее 10 000 шагов в день. Если вы хотите активно заняться собой, то время тренировки тоже должно подбираться грамотно. Лучшее время для интенсивных нагрузок – это утро или день. На вечер лучше оставить йогу, танцы, бассейн, которые расслабляют тело и настроят вас на здоровый крепкий сон. ⠀ Ежедневная релаксация. Стресс пагубно сказывается на работе мозга, провоцируя срывы, переедание и повторный набор веса. Поэтому очень важно уделять в течение дня хотя бы 15-20 минут в день расслабляющим техникам, которые помогут снять тревожность, вернуть гармонию и настроится на достижение своих стройных целей. ⠀ Сон не менее 7-8 часов. Снижение веса – стресс для организма. Поэтому ему просто необходимо время для отдыха. Недостаток сна напрямую связан с перееданием. Не восстановив энергию, ваш организм будет искать ее в еде. ⠀ Сверились со списком А что вы еще делаете для своей стройности ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on Dec 11, 2018 at 11:42pm PST