Як схуднути до Нового року: порада дієтолога

Часто жінки напередодні новорічних свят часто запитують: "Як схуднути до Нового року?" Лікар-психотерапевт, дієтолог Михайло Гаврилов назвав речі, яких потрібно дотримуватися, щоб позбутися зайвої ваги.

Про це йдеться у дописі лікаря в Instagram.

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1. Харчуйтеся часто

Щоб пришвидшити обмінні процеси, потрібно їсти не менше 4-5 разів на день. Перерви між їжею не повинні перевищувати 4-4,5 години.

2. Щодня зважуйтеся

Зайва вага – захворювання, яке схильне до рецидивів, то найкращим способом тримати руку на пульсі буде щоденне ранкове зважування.



Щодня зважуйтеся

3. Вживайте полівітаміни та омега-3

Багато людей недооцінюють вживання вітамінних комплексів. Разом з тим нестача всього лише одного з цих необхідних речовин, призводить до серйозних порушень. Лікар зазначає, що дефіцит хрому спричиняє постійне підвищення апетиту в результаті порушення вуглеводного обміну.

4. Дотримуйтеся питного режиму

Щодня пийте 1,5 – 2 літри чистої негазованої води.

5. Займайтеся спортом

Щодня проходьте 10 тисяч кроків. Додатково займайтеся спортом, але правильно обирайте час для занять. Кращий час для інтенсивних навантажень – це ранок чи день. На вечір краще залишити йогу, танці, басейн, які розслаблюють тіло і налаштують вас на здоровий міцний сон.

6. Щодня релаксуйте

Стрес погано впливає на здоров’я людини, провокуючи зриви, переїдання і повторний набір ваги. Тому важливо виділити 10-20 хвилин щодня для того, щоб розслабитися.

7. Спіть не менше 7-8 годин

Зниження ваги – це стрес для організму. Тому йому просто необхідно час для відпочинку. Недолік сну безпосередньо пов'язаний з переїданням.

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