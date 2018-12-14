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      Як схуднути до Нового року: порада дієтолога

      641 Читать новость на русском
      Як схуднути до Нового року
      Як схуднути до Нового року / medicalnewstoday.com

      Часто жінки напередодні новорічних свят часто запитують: "Як схуднути до Нового року?" Лікар-психотерапевт, дієтолог Михайло Гаврилов назвав речі, яких потрібно дотримуватися, щоб позбутися зайвої ваги.

      Про це йдеться у дописі лікаря в Instagram.

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      1. Харчуйтеся часто

      Щоб пришвидшити обмінні процеси, потрібно їсти не менше 4-5 разів на день. Перерви між їжею не повинні перевищувати 4-4,5 години.

      2. Щодня зважуйтеся

      Зайва вага – захворювання, яке схильне до рецидивів, то найкращим способом тримати руку на пульсі буде щоденне ранкове зважування.

      Щодня зважуйтеся
      Щодня зважуйтеся

      3. Вживайте полівітаміни та омега-3

      Багато людей недооцінюють вживання вітамінних комплексів. Разом з тим нестача всього лише одного з цих необхідних речовин, призводить до серйозних порушень. Лікар зазначає, що дефіцит хрому спричиняє постійне підвищення апетиту в результаті порушення вуглеводного обміну.

      4. Дотримуйтеся питного режиму

      Щодня пийте 1,5 – 2 літри чистої негазованої води.

      via GIPHY

      5. Займайтеся спортом

      Щодня проходьте 10 тисяч кроків. Додатково займайтеся спортом, але правильно обирайте час для занять. Кращий час для інтенсивних навантажень – це ранок чи день. На вечір краще залишити йогу, танці, басейн, які розслаблюють тіло і налаштують вас на здоровий міцний сон.

      6. Щодня релаксуйте

      Стрес погано впливає на здоров’я людини, провокуючи зриви, переїдання і повторний набір ваги. Тому важливо виділити 10-20 хвилин щодня для того, щоб розслабитися.

      via GIPHY

      7. Спіть не менше 7-8 годин

      Зниження ваги – це стрес для організму. Тому йому просто необхідно час для відпочинку. Недолік сну безпосередньо пов'язаний з переїданням.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Готовил тут материал для журнала СтарХит о том, как привести свое тело в порядок к Новому году. И подумал, а почему бы не сделать Чек-лист для своих подписчиков… ХотитеТогда лайк️ под фото. ⠀ Чек-лист стройности к Новому году ⠀ Ежедневное утреннее взвешивание. Поскольку лишний вес – заболевание, склонное к рецидивам, то лучшим способом держать руку на пульсе будет ежедневное утреннее взвешивание. ⠀ Обязательное дробное питание. Чтобы скорость обменных процессов была высоте, нужно есть не менее 4–5 раз в день. Перерывы между едой не должны превышать 4–4,5 часа. ⠀ Соблюдение питьевого режима (не менее 1,5–2 л воды). Пить чистую негазированную воду нужно в течение всего дня. Дело в том, что отделы нашего головного мозга, отвечающие за чувство голода и жажды, находятся поблизости. И зачастую мы просто путаем два этих чувства. ⠀ Прием поливитаминов и омега-3. Многими недооценивается важность применения витаминных комплексов. Вместе с тем нехватка всего лишь одного из этих необходимых веществ, приводит к серьёзным нарушениям. Так, нехватка хрома может вызывать постоянное повышение аппетита в результате нарушения углеводного обмена. ⠀ Физическая нагрузка. Обычно специалисты рекомендуют проходить не менее 10 000 шагов в день. Если вы хотите активно заняться собой, то время тренировки тоже должно подбираться грамотно. Лучшее время для интенсивных нагрузок – это утро или день. На вечер лучше оставить йогу, танцы, бассейн, которые расслабляют тело и настроят вас на здоровый крепкий сон. ⠀ Ежедневная релаксация. Стресс пагубно сказывается на работе мозга, провоцируя срывы, переедание и повторный набор веса. Поэтому очень важно уделять в течение дня хотя бы 15-20 минут в день расслабляющим техникам, которые помогут снять тревожность, вернуть гармонию и настроится на достижение своих стройных целей. ⠀ Сон не менее 7-8 часов. Снижение веса – стресс для организма. Поэтому ему просто необходимо время для отдыха. Недостаток сна напрямую связан с перееданием. Не восстановив энергию, ваш организм будет искать ее в еде. ⠀ Сверились со списком А что вы еще делаете для своей стройности ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Стрес Дієти
      Джерело: 24 Канал
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