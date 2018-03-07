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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як схуднути під час звичайної прогулянки: корисні поради

1700 Читать новость на русском
Як перетворити прогулянку на заняття спортом
Як перетворити прогулянку на заняття спортом

Гуляти та займатися фітнесом можна одночасно, переконують експерти. Відтак тренери порадили, як можна перетворити звичайну ходьбу на заняттям спортом.

Дослідження підтвердило, що за день можна позбутися до 300 ккал, якщо проходити по 2 кілометри. Прогулянку упродовж години варто повторювати щоденно, або хоча б 3 – 4 дні на тиждень. Це допоможе позбутися 6 кілограмів за півроку. Журнал Cosmopolitan підібрав корисні поради, як перетворити звичайну прогулянку на заняття спортом.

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Носіть з собою зручне взуття. Для того, щоб з легкістю худнути, потрібно бути завжди готовим до прогулянки. Відтак зручна пара взуття повинна завжди бути поряд. Так, повертаючись з роботи чи навчання, людина завжди може перетворити дорогу на заняття спортом.

Ходіть сходами. Якщо є вибір між сходами та ліфтом, краще оберіть перше. Це чудова фітнес-вправа, яку можна щодня робити дорогою до офісу чи дому.

Посильте ефект від прогулянки спортом. Після активної прогулянки покачайте прес. Такий кількахвилинний спорт підвищить ефективність схуднення в 3 рази.

Водночас психологи стверджують, що прогулянки на свіжому повітрі не тільки зміцнюють імунітет, але й допомагають уникати та боротись зі стресами.

Теги: LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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