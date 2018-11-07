20:14
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як схуднути швидше: проста та ефективна порада

      322 Читать новость на русском
      Як схуднути швидше
      Як схуднути швидше / health.com

      Щоб схуднути, потрібно дотримуватися певного способу життя здорового харчування. Та американські вчені назвали спосіб, який здатний пришвидшити процес схуднення.

      Про це інформує портал EurekAlert!.

      Читайте також: Чим корисний ранковий підйом і від яких хвороб він врятує

       Дослідники спостерігали за групою з 100 людей з надлишковою вагою, усі вони хотіли схуднути.

      Експеримент тривав рік. Учасники не отримували жодних рекомендацій щодо харчування або способу життя. Натомість фахівців цікавило, як часто добровольці зважувалися і як це вплинуло на вагу.

      Зважування грає ключову роль у схудненні
      Зважування грає ключову роль у схудненні

      В результаті виявилося, що відчутне зниження ваги відбулося у тих людей, які зважувалися шість-сім разів на тиждень. У той час як учасники, які зважувалися раз на тиждень, змін у вазі не було.

      Тому вчені підсумовують, що зважування грає ключову роль у схудненні. Для швидшого схуднення дослідники рекомендують зважуватися щодня.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle дослідження
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 20:01 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук
      Поразка для Трампа і хороший день для США, – західні ЗМІ про вибори до Конгресу
      сьогодні , 19:28 Поразка для Трампа і хороший день для США, – західні ЗМІ про вибори до Конгресу
      Олександра Кравчук
      Скільки інвестували в розвиток села за останні роки: інфографіка
      сьогодні , 19:01 Скільки інвестували в розвиток села за останні роки: інфографіка
      Яніна Ткачук
      Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      сьогодні , 19:00 Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      Максим Єфімов
      Вбивство Катерини Гандзюк і роль МВС: чи покриває Аваков злочинців?
      сьогодні , 18:01 Вбивство Катерини Гандзюк і роль МВС: чи покриває Аваков злочинців?
      Інна Жолобович
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук