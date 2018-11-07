Як схуднути швидше: проста та ефективна порада

Щоб схуднути, потрібно дотримуватися певного способу життя здорового харчування. Та американські вчені назвали спосіб, який здатний пришвидшити процес схуднення.

Про це інформує портал EurekAlert!.

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Дослідники спостерігали за групою з 100 людей з надлишковою вагою, усі вони хотіли схуднути.

Експеримент тривав рік. Учасники не отримували жодних рекомендацій щодо харчування або способу життя. Натомість фахівців цікавило, як часто добровольці зважувалися і як це вплинуло на вагу.



Зважування грає ключову роль у схудненні

В результаті виявилося, що відчутне зниження ваги відбулося у тих людей, які зважувалися шість-сім разів на тиждень. У той час як учасники, які зважувалися раз на тиждень, змін у вазі не було.

Тому вчені підсумовують, що зважування грає ключову роль у схудненні. Для швидшого схуднення дослідники рекомендують зважуватися щодня.

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