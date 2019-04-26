Як швидко можуть роздати російські паспорти на Донбасі і які наслідки матиме цей процес

Колишній постпред президента по Криму Борис Бабін пояснив 24 каналу, що якщо росіяни цілеспрямовано займуться цим процесом, то реалізувати його вони зможуть досить швидко, як це було зроблено у Криму.

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише питання гуманітарного характеру. Водночас Путін заявив, що, Росія, нібито, не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі.

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Борис Бабін наголосив, що коли Росія почне видавати свої паспорти на території так званих "ЛНР" і "ДНР", то реалізувати весь процес вона зможе впродовж лічених місяців. Він зазначив, що відмінність від ситуації із Кримом полягатиме у тому, що в публічній сфері в так званих "ЛНР" і "ДНР" ніхто паспорти нав'язувати не буде. Все буде робитися непублічно: "Всі отримають документи і всі скажуть, що вони цього хотіли все життя".

За словами Бабіна цей процес матиме сумні наслідки для обох сторін.

Якщо почнеться видача паспортів, якщо вона буде масовою, то стане очевидно, що Росія йде на вирішення конфлікту на Донбасі шляхом його глибокої консервації зі створенням маріонеткових нібито "незалежних" держав, визнаних лише Росією,

– сказав він.

Причому на який саме термін буде заморожений цей конфлікт – сказати важко. Дуже надовго – один з найконкретніших прогнозів

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів на Донбасі?Згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Також документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше ніж три місяці. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.

ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ОСТАННІ ПОДІЇ НАВКОЛО ВИДАЧІ РОСІЄЮ ПАСПОРТІВ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: