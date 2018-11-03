Як швидко повернути собі енергію: незвичний спосіб

Існує доволі незвичайний спосіб ефективно підвищити свою активність – випити кави і подрімати після цього.

Про це розповіла дослідниця сну Чин Мо Чжоу з Канади, передає НВ.

З її слів, кофеїн і сон мають дещо спільне – вони підвищують активність і покращують певні види діяльності. Зокрема, мова йде про водіння, роботу та навчання.

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Як це можливо? Науковці провели дослідження серед добровольців з порушеннями сну. Учасники експерименту пили по великій чашці кави, а через 5 хвилин лягали подрімати на 15 хвилин. Після цього їх перевірили на уважність за допомогою водійських тестів на симуляторі.

Споживання кави (без сну) покращувало водійські якості, а поєднання кофеїну з коротким сном посилило їх ще більше.

Коли ви п'єте каву, кофеїн якийсь час є у шлунку перед тим, як потрапити до тонкої кишки. Саме звідти кофеїн всмоктується і розповсюджується по тілу. Такий процес, від пиття до абсорбції, займає 45 хвилин,

– пише авторка.

Відповідно, приплив енергії від кофеїну настає швидше – приблизно через півгодини після вживання. А якщо випити кави за 15 хвилин до короткого сну, то це ніяк не вплине на здатність заснути – тіло ще не відчує ефект кофеїну.

Висновок фахівця: якщо випити чашку запашної кави перед коротким сном, то з'явиться більше енергії після пробудження, якої вистачить на 4-5 годин. Але пам'ятайте, що для енергійності та продуктивності краще добре спати. Сон важливий для роботи мозку і всього організму.

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