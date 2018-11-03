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      Як швидко повернути собі енергію: незвичний спосіб

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      Як швидко повернути собі енергію
      Як швидко повернути собі енергію / unsplash.com

      Існує доволі незвичайний спосіб ефективно підвищити свою активність – випити кави і подрімати після цього.

      Про це розповіла дослідниця сну Чин Мо Чжоу з Канади, передає НВ.

      З її слів, кофеїн і сон мають дещо спільне – вони підвищують активність і покращують певні види діяльності. Зокрема, мова йде про водіння, роботу та навчання.

      Читайте також: Коли найкорисніше пити каву і яка її калорійність: названо час

      Як це можливо? Науковці провели дослідження серед добровольців з порушеннями сну. Учасники експерименту пили по великій чашці кави, а через 5 хвилин лягали подрімати на 15 хвилин. Після цього їх перевірили на уважність за допомогою водійських тестів на симуляторі.

      via GIPHY

      Споживання кави (без сну) покращувало водійські якості, а поєднання кофеїну з коротким сном посилило їх ще більше. 

      Коли ви п'єте каву, кофеїн якийсь час є у шлунку перед тим, як потрапити до тонкої кишки. Саме звідти кофеїн всмоктується і розповсюджується по тілу. Такий процес, від пиття до абсорбції, займає 45 хвилин,
      – пише авторка.

      Відповідно, приплив енергії від кофеїну настає швидше – приблизно через півгодини після вживання. А якщо випити кави за 15 хвилин до короткого сну, то це ніяк не вплине на здатність заснути – тіло ще не відчує ефект кофеїну.

      Висновок фахівця: якщо випити чашку запашної кави перед коротким сном, то з'явиться більше енергії після пробудження, якої вистачить на 4-5 годин. Але пам'ятайте, що для енергійності та продуктивності краще добре спати. Сон важливий для роботи мозку і всього організму.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Поради Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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