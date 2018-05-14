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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як швидко позбутись втоми в ногах: корисні поради

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Втома ніг: ефективні способи позбутись симптомів
Втома ніг: ефективні способи позбутись симптомів

Часто вкінці дня люди відчувають біль в ногах. за статистикою, кожна друга жінка страждає від втоми ніг, що проявляється у важкості в ногах та поболювання м'язів. А все тому, що модниці надають перевагу незручному взуттю на підборах, що часто і є причиною проявів цих симптомів.

Набряки ніг – перший тривожний сигнал, коли варто перепочити. Журнал Cosmopolitan дав три поради, як швидко повернути ноги до форми та позбутись втоми вкінці дня. 

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Розминка

Щоб позбутись болю в ногах, можна просто зробити легку розминку. Упродовж 3 хвилин походіть на носочках. Після цього повторіть вправу, змістивши навантаження на п'яти. Також експерти радять закріпити ефект від вправ круговими обертами стоп (виконайте цю дію 10 – 15 разів). 

Найкращим методом для боротьби з болем в ногах є загальновідомий метод, який стане чудовим завершенням розминки. Ляжте на спину, витягніть ноги вверх та потягніть пальці на себе. Так ви сприятимете відтоку крові з стоп, що зніме перші ознаки втоми. 

Контрастні ванни для ніг

Однією з найефективніших процедур для ніг є контрастні ванни. Після процедури втома зникає впродовж 10 хвилин, запевняють експерти. Для цього наповніть миску холодною водою, а іншу – теплою. Зробіть по 30 кроків на місці у кожній з посудин. Варто починати процедуру з теплої води, а закінчувати холодною. 

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Для посилення ефекту можна додати до рідини морську сіль чи косметичними засобами для купання. 

Масаж

Мабуть, найприємнішою процедурою для ніг є масаж. Після насиченого дня нанесіть на стопи крем чи косметичну олійку та круговими рухами помасажуйте стопи. Це допоможе миттєво зняти втому та покращити самопочуття. 

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Краса
Джерело: 24 Канал
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