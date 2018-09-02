Як швидко вилікувати кашель

Якщо дотримуватись простих, але ефективних методів, подолати нестерпний кашель стане легше та швидше.

1. Пийте багато води, адже рідина розріджує мокротиння, передає "Країна здоров'я".

При розрідженні мокротиння йому простіше відокремитися і вийти назовні, від цього кашель стихає.

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2. Таблетки від кашлю з ментолом знижують кашель щонайменше на 25%. Ментол володіє властивістю знімати подразнення зі слизової оболонки в горлі, подібну дію надають таблетки від кашлю з евкаліптом.

Щоб зменшити дискомфорт від кашлю, використовуйте дома зволожувачі повітря

3. Через набряк носоглотки саме похиле положення тіла допоможе заспокоїти кашель – потрібно скористатися ще однією подушкою, щоб голова розташувалася вище тіла. У такому положенні тіла відступає ще й кислотний рефлюкс (печія), який теж викликає кашель.

4. Сухе повітря робить слизові роздратованими, сухий кашель стає сильнішим. Зволожувачі повітря створюють комфортні умови для дихальної системи. Коли дихальні шляхи зволожені, вони краще переміщують слиз, не вдаючись до механічного впливу кашлю.

5. Натуральний спрей для носа, наприклад фізіологічний розчин з ксилітом, допомагає усунути сухість і дрібні пошкодження слизових оболонок. Ксиліт має властивість вбивати бактерії.

Таблетки від кашлю вживайте з ментолом або евкаліптом

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