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Як швидше заснути: лайфхаки, які вам точно допоможуть

22:06, 19 січня 823 Читать новость на русском
Як швидше заснути
Як швидше заснути / unsplash

Всім відомо, що здоровий сон відіграє велику роль для нашого фізичного та психічного здоров'я. А повноцінний 8-годинний сон ви не зможете замінити нічим – ні кавою, ні коротким сном вдень.

Причин безсоння або поганого сну може бути безліч. А нестача сну може погано позначитися не тільки на вашому ранковому вигляді (мішками під очима), але і вплинути на звички в їжі і загальний стан здоров'я.

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Щоб цього з вами не сталось – слідуйте цим порадам і повноцінний та міцний сон вам забезпечений.

Не пийте на ніч

Слід уникати будь-яких рідин, за годину до того, як ви збираєтеся лягати спати. Це стосується не лише води, а й чаю та соків. Каву варто пити щонайменше за 6-7 годин до сну, а от алкоголю перед сном варто взагалі уникати, якщо хочете швидко заснути та виспатись.

Прокидайтесь раніше на вихідних

Спати до обіду на вихідних – це швидкий спосіб порушити розклад сну на тиждень. Ви можете собі дозволити поніжитись у ліжку, але не довше ніж на годину, від вашого звичного підйому. Якщо ви випрацюєте цю звичку, то вже за тиждень-два у вас зникнути проблеми із сном.

Не займатись спортом перед сном

Займатися спортом потрібно, але якщо ви будете це робити безпосередньо перед сном, то у вас можуть виникнути проблеми. Найкраще, якщо ви будете займатися спортом за 3-4 години до сну.

Не кладіть біля себе смартфон

Більшість електроніки випромінюють синє світло, яке пригнічує мелатонін перед сном. Мелатонін – це "гормон ночі", саме він викликає сонливість. Коли ми піддаємося впливу синього світла протягом одного-двох годин перед сном, ми придушуємо мелатонін і заснути стає складніше.

Не змушуйте себе

Не лягайте спати, якщо не можете і не хочете. Замість цього встаньте і поробіть щось монотонне, що не вимагає багато світла, тоді сон сам прийде до вас. Адже чим більше ви турбуєтеся про те, що не можете заснути, тим гірше буде.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Поради
Джерело: Marie Claire
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