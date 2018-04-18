Як швидше завагітніти: ефективні рекомендації від лікарів
Медики розповіли, як завдяки кільком простим крокам збільшити шанс завагітніти у кілька разів.
Про це повідомляє Сosmo.
Якщо ви налаштувались на те, щоб завагітніти, варто серйозно поставитись до харчування. Лікарі рекомендують включити в раціон сезонні овочі, жирну рибу, олію холодного віджиму і не зловживати м'ясом.
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Натомість, варто відмовитись від продуктів, які містять багато цукру, не їсти фастфуду
Також необхідно зменшити або й взагалі відмовитись від вживання кави і алкоголю, які впливають на здатність зачати немовля, особливо у віці після 35 років.
Також корисно займатись спортом – вправи мають бути приємними і не повинні вас втомлювати.
У період підготовки до вагітності також потрібно кинути палити, не перепрацьовуватись, дбати про хороший відпочинок та самопочуття, старатись не хвилюватися.
Також фахівці радять не зосереджуватись на додатках для овуляції – просто частіше займайтесь хорошим сексом.