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Як сидячий спосіб життя впливає на жіноче здоров'я: пояснення вчених

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Сидячий спосіб життя небезпечний для жінок
Сидячий спосіб життя небезпечний для жінок / Фото з відкритих джерел

Жінки, які багато часу протягом доби проводять сидячи, ризикують отримати значне послаблення імунної системи та серйозні проблеми зі здоров'ям загалом.

Про це йдеться у результатах наукового дослідження, керівником якого був доктор Пол Гардінер з австралійського Університету Квінсленда, передає Medicalxpress.

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Суть експерименту, в якому взяли участь п'ять тисяч представниць з Австралії, визначити як довго і часто сидить середньостатистична жінка впродовж дня.

У результаті дослідження фахівці з'ясували, що учасниці, які сидять близько 10 години на день, більше схильні до ризику розвитку небезпечних захворювань. За їхніми словами, тривалий сидячий спосіб життя значно послаблює імунітет, продовжуючи період відновлення після інфекційних захворювань.

Окрім того, вчені дійшли висновку, що оптимальний для здоров'я варіант, це коли жінки сидять п'ять з половиною годин на день. Тому, науковці закликають представниць слабкої статі менше сидіти і частіше займатися спортом.

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Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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