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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Як сірий кардинал Кремля змалював собі "особливе" майбутнє у Росії

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Поразки на міжнародній арені Кремль народу пояснює традиційно: довкола вороги. А політична ізоляція - це, мовляв, особливий шлях. Цю мантру нещодавно знову озвучив Владислав Сурков. Права рука Путіна і куратор війни на Донбасі – так і назвав статтю "Одиночество полукровки".

Те, що у Путіна на розумі, у Суркова на язиці. Сірий кардинал Кремля і помічник президента Росії написав статтю "Одиночество полукровки". За пафосними і пихатими метафорами ховається новий політичний вектор сусідки.

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Людина, яка стоїть за окупацією Донбасу і Криму каже: 2014-й став для Москви точкою неповернення у відносинах із Заходом. Прийшли часи геополітичної самотності. І світить Росії навіть не 100 років самотності, як у романі Маркеса – а 200, а то і 300.

"По факту – це визнання того, що у Росії немає жодної стратегічної політики або жодного стратегічного бачення по жодному з напрямків", – переконана політолог Олеся Яхно.

Політичну ізоляцію найближчий помічник Путіна називає "особливим шляхом". А росіян – народом-напівкровкою, що не належить ні до Заходу, ні до Сходу. І тому приречений на самотність. Хоча жити усамітнено у глобалізованому цифровому світі – означає поставити хрест на прогресі і русі вперед.

Те, що Росія себе добровільно виключає, як геополітичний гравець, вона формує відставання фактично на декілька поколінь. І якщо Росія весь цей час знаходитиметься в цій концепції ізоляціонізму, то інший світ розвиватиметься,
– прокоментувала політолог Олеся Яхно.

Приховувати, поразки на геополітичній арені Кремлю стає дедалі важче. Простим росіянам необхідно пояснювати, чому світ відвертається від Росії. А рівень життя людей погіршується. Пояснення одне – навколо суцільні вороги. Тож Сурков філософствує: усе в наших руках.

Конкретного плану дій як завжди не пропонують. А надія "альфа-нації" тим часом тікає за кордон.

Щоб заспокоїти тих, хто лишається, Сурков втішає – Росія буде і далі спілкуватися зі світом. Щоправда - мовою сили. Бо війну сірий кардинал Кремля називає - лише ще одним засобом спілкування. І росіянам така риторика Кремля здається до вподоби. За останніми опитуваннями 9 травня – в Росії улюблене свято. Важливіше за Новий Рік і Великдень. За два тижні на Красній Площі знову брязкатимуть зброєю і хизуватимуться технікою. Поки стіна між Москвою і Світом ставатиме все товщою й вищою.

До слова, британський та канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України Тарас Кузьо переконаний, що Україна цікава для Росії, як жертва.

Автор: Поліна Литвинова
Теги: Новини України Війна у Сирії Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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