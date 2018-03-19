06:25
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-6°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -1°C -8°C
  • четвер
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як скандальна Зіанджа виступила у боях "Голосу": "Це буде найпопулярніший ролик на Youtube"

466 Читать новость на русском
Зіанджа на
Зіанджа на "Голосі країни" / ТСН

Учасниця шоу "Голос країни" Зіанджа, яку колись знали як Борис Апрель, перемогла у боях Олексія Баклана.

Виступ артистів розхвалили усі члени журі. Музиканти виконали пісню Lana Del Rey "Summertime Sadness".

Особливо відзначила виступ Зіанджи співачка Тіна Кароль, яка пророкує неабияку популярність цьому виступу.

Читайте також: Голос країни 8 сезон 8 випуск: чим дивували у вокальних боях Зіанджа та син Таїсії Повалій

Виступ Зіанджи та Олексі Баклана на шоу "Голос країни" (відео):

Це було неймовірно. Неможливо збагнути мозком. Тембр Олексія незабутній, Зіанджа я нарешті вїхала,
– сказала Кароль.

Після довгих вагань Потап вирішив залишити у проекті Зіанджу, проте Баклан також шоу не покинув – його викрала Кароль.

"Я хочу стати голосом для людей, яких ніхто не чує. Свою участь в проекті я присвячую всім ізгоям, людям не таким, як усі, відкинутим суспільством. Адже не важливо, як ти виглядаєш і чим відрізняєшся від інших, ти можеш здійснити свої мрії", – прокоментувала перемогу Зіанджа.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 18 березня: закриття Паралімпіади-2018, мітинг на Майдані, вибори в Росії
18 березня, 22:11 Головні новини 18 березня: закриття Паралімпіади-2018, мітинг на Майдані, вибори в Росії
3061
Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
18 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
Блог Медіа 590
Найсмішніше з соцмереж за тиждень:
18 березня, 20:00 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: "Надя"хана Раді", падіння Лаврова та вибори в Росії
2500
Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
18 березня, 20:00 Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
Віталій Дейнега 2118
Саме Тіна Кароль повірила в мене, – інтерв'ю з учасницею проекту
18 березня, 19:01 Саме Тіна Кароль повірила в мене, – інтерв'ю з учасницею проекту "Голос країни"
Сергій Якименко 2303
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук