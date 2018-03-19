Як скандальна Зіанджа виступила у боях "Голосу": "Це буде найпопулярніший ролик на Youtube"

Учасниця шоу "Голос країни" Зіанджа, яку колись знали як Борис Апрель, перемогла у боях Олексія Баклана.

Виступ артистів розхвалили усі члени журі. Музиканти виконали пісню Lana Del Rey "Summertime Sadness".

Особливо відзначила виступ Зіанджи співачка Тіна Кароль, яка пророкує неабияку популярність цьому виступу.

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Виступ Зіанджи та Олексі Баклана на шоу "Голос країни" (відео):

Це було неймовірно. Неможливо збагнути мозком. Тембр Олексія – незабутній, Зіанджа – я нарешті вїхала,

– сказала Кароль.

Після довгих вагань Потап вирішив залишити у проекті Зіанджу, проте Баклан також шоу не покинув – його викрала Кароль.

"Я хочу стати голосом для людей, яких ніхто не чує. Свою участь в проекті я присвячую всім ізгоям, людям не таким, як усі, відкинутим суспільством. Адже не важливо, як ти виглядаєш і чим відрізняєшся від інших, ти можеш здійснити свої мрії", – прокоментувала перемогу Зіанджа.