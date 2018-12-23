Як скласти меню на Новий рік, аби зменшити шкоду для фігури: поради дієтолога

До Нового року залишилось кілька днів, тому більшість людей вже обдумують, які страви покласти на святковий стіл, що приготувати, який алкоголь обрати. Дієтолог Анна Макарова дала важливі поради, як скласти меню новорічного застілля, аби після нього не залишилось дискомфорту.

Про це з посиланням на Макарову пише "МедикФорум".

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За її словами, найголовніше для новорічного меню обрати не більше двох головних традиційних страв. Решту вона рекомендує робити з овочів, та закликає не готувати багато ситних став.



Дієтолог розповіла, як скласти новорічне меню

Дієтолог також порадила зменшити калорійність традиційних новорічних страв – олів'є та оселедця під "шубою". За її словами, майонез можна приготувати самостійно, оселедець вибирати малосольний, а для олів'є замість ковбаси порізати курячу грудинку.

Експертка радить у новорічну ніч повністю відмовитися від фруктів, навіть мандаринів, адже вони стануть зайвими у поєднанні із салатами.

У цей день глікогенові запаси печінки будуть заповнені, і вся фруктоза піде на формування жиру. Тому їсти фрукти не потрібно,

– пояснила дієтолог.

Застілля краще починати з овочевих став, адже їхня клітковина швидко забезпечить відчуття насичення та може убезпечити від переїдання.

Фахівчиня радить їсти маленькими порціями, смакувати їжу, більше розмовляти і частіше вставайте з-за столу. Вона підкреслила, що маленькі порції та рухливість – чудовий спосіб не набрати зайву вагу.

Також, дієтолог рекомендує у новорічну ніч віддати перевагу тільки одному виду спиртного, зокрема найменш калорійному.

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