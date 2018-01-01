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Як скласти план на 2018 рік і все виконати: корисні поради

16:04, сьогодні 383 Читать новость на русском
Як скласти план на 2018 рік
Як скласти план на 2018 рік / unsplash

Новий рік – це символічний час, коли ми підбиваємо підсумок зроблених і незроблених справ. А також починаємо планувати нові звершення та ставити цілі на наступний рік.

Кожен може пригадати ситуацію, коли грандіозні плани не вдавалося реалізувати. І щоб цього не сталось – складіть план та чітко його дотримуйтесь, покладайтесь лише на власні сили, а не примхи долі.

Читайте також: Чому новорічні бажання не збуваються

Підведіть підсумки року

Проаналізуй, що вдалося втілити в життя в 2017 році, а що так і залишилося лише на папері. Спробуйте знайти причини, чому не вдалося чогось досягти. Можливо, плани були надто глобальні або занадто мало часу? Або, навпаки, ви дали собі забагато часу і розслабилися?

Поставте обмежену кількість цілей

Складіть по 3-5 цілей в кожній сфері життя: робота, здоров'я, навчання, особисте життя, саморозвиток. Бажання повинні бути складені максимально конкретно і з обмеженими часовими рамками. Основна причина того, що плані не здійснюються – це завищені очікування. Будьте реалістами!

Проаналізуйте свої бажання

Проаналізуйте свої цілі і бажання, визначте, що є важливим, а що другорядним. Для цього дайте відповіді собі на два питання: "Що буде, якщо це станеться?" і "Що трапиться, якщо я цього не зроблю?".

Деталізуйте

Розпишіть, що вам потрібно зробити для того, щоб досягти кожної конкретної цілі. Наприклад, ви хочете схуднути. Тоді, ваш список дій буде виглядати приблизно так: проконсультуватися з дієтологом або самостійно розібратися в суті правильного харчування, купити абонемент в тренажерний зал, придбати спортивну форму, тренуватися 3 рази в тиждень тощо.

Теги: Новорічні свята LifeStyle Новини України Поради Психологія
Джерело: Edinstvennaya
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