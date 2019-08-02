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      Як "Слуги народу" реагують на жарти про навчання у Трускавці

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      Близько 250 майбутніх парламентарів від президентської "Слуги народу" відправилися на навчання до курортного Трускавця на Львівщині. Українці з цього приводу жартують, натомість у партії наголошують, що до критики ставляться добре.

      Про це розповів депутат від "Слуги народу" (переміг на окрузі №215) Богдан Яременко у прямому ефірі 24 каналу.

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      Як "Слуги народу" реагують на жарти в мережі про їхнє навчання?

      "Прекрасно, що люди критикують і жартують з цього приводу. Можливо це непомітно збоку, але самі "Слуги народу" закидають таке у соцмережі, тобто ми теж про це жартуємо. Ми сміємося над собою більше, ніж це роблять інші", – розповів Яременко.

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      Чи достатньо тижня, аби навчитися депутатства?

      За словами Яременка, процес навчання триває все життя і ніколи не припиняється. "Тому немає значення, ти досвідчений дипломат чи тільки закінчив університет, потрібно вчитися. Я особисто вчуся так само, як і всі. До того ж, наше навчання більш має ухилу економічної теорії та пов’язування цього з законотворчістю", – додав він.

      Проте він наголосив, що 250 осіб не можуть одразу почати мислити однаково, адже всі різні люди.

      Але ми навчилися узгоджувати свої дії. Я помітив, що ми здебільшого однодумці у розумінні того, яким має бути уряд. Ми хотіли б менше держави, тобто менше того, аби управління уряду залазило в голови та кишені людей. Ми хочемо, аби громадяни отримували більше прав. В цьому ми цілковито однодумці,
      – заявив Яременко.

      Чи встигли вже зі всіма познайомитися? Яременко розповів, що це була одна з цілей, яку мало на меті керівництво партії. "Нас також хотіли навчити однаково мислити: однаковими термінами та категоріями. Це все буде продовжуватися вчитися взаємодіяти між собою і потім 5 років будемо вдосконалювати ці навички", – відповів депутат.

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      Партія, Верховна Рада, Слуга народу, Трускавець
      Які партії будуть у новому парламенті та скільки місць вони отримають / Інфографіка 24 каналу  

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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