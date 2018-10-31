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      Як сон впливає на фігуру: коментар тренера

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      Як сон впливає на фігуру
      Як сон впливає на фігуру / unsplash.com

      Для досягнення ідеального тіла здоровий сон відіграє не менш важливу роль, ніж й дієти чи тренування у спортзалі. Саме сон допомагає тілу оновити клітини.

      Про це розповів фітнес-тренера Тео Бреннер-Роуч, передає НВ.

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      Якісний, міцний сон допомагає тілу: 

      - не переїдати;
      - тамувати голод;
      - стежити за правильним харчуванням;
      - втрачати вагу;
      - нарощувати мускулатуру.

      Якщо не стежити за здоровим сном, людина починає випадати з графіка: пропускати тренування, неправильно харчуватися, вживати багато алкоголю тощо.

      via GIPHY

      Дослідники виявили, що учасники, які страждають "нетривалим сном мають знижений рівень лептину (гормон ситості) та підвищений греліну (гормон, який відповідає за стимуляцію апетиту)", після чого дійшли висновку, що "така різниця в лептині та греліні сприяє підвищенню апетиту",
      – пише тренер.

      Ці гормони працюють у парі, створюючи відчуття голоду при тривалій відсутності їжі і відчуття насичення, коли ви поїли. При такій злагодженій роботі ви можете контролювати прийоми їжі і дотримуватися балансу.

      А при недосипанні гормони не функціонують належним чином. Тому почуття голоду збільшується, а почуття захищеності знижується. Відповідно, стає складніше контролювати голод, запобігати переїданню та приймати адекватні рішення. Тож не забувайте – якісний сон тісно пов'язаний з хорошим самопочуттям та здоров'ям загалом.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Красиве тіло Здоров'я Дієти Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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