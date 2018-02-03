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Як спальня впливає на якість сексу: нюанси, які варто знати

22:11, 3 лютого 2289 Читать новость на русском
Як спальня впливає на якість сексу
Як спальня впливає на якість сексу / unsplash

Немає ніяких сумнівів, що атмосфера приміщення впливає на наш настрій. Симфонія з запахів, звуків і відтінків підриває ваші рецептори, змушуючи мозок реагувати. Тож не дивно, що облаштування спальні теж має вплив на сексуальне життя пари.

Сексолог і фахівець з міжнародних відносин Джессіка О'рейллі запевняє, що дизайн спальні впливає на ваше сексуальне життя. Об'єкти, аромати, текстури та колір можуть як навіювати думки про близькість, так і не викликати у вас ніяких почуттів.

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Головне правило – приватність

О'рейллі за свою практику встигла проконсультувати безліч пар і прийшла до висновку, що важливо оберігати приватність вашого простору. Особливо, якщо у вас є діти. Тож поясність своїм малюкам, що потрібно завжди стукати у двері або й поставити замок. Інакше, якщо ви будете постійно боятися, що хтось увійде, то ви ніколи не зможете розслабитися.

Позбавтеся від техніки

Ви можете не усвідомлювати, наскільки сильно гаджети впливають на ваше життя. нехай ваша спальня буде простором без техніки. Адже ноутбук завжди буде нагадувати вам про листи на пошті, Facebook, а від телефону, до всього іншого, варто чекати несподіваного дзвінка. Тож знайдіть для цих речей більш відповідне місце.

Турбуйтесь про чистоту

Дослідження показують, що неприбрана квартира може викликати у жінок стрес і викид кортизолу, що призводить до почуття тривожності, проблемам з кишечником і інших неприємних наслідків. Почніть з тумбочки біля ліжка – вона є чи не найбільшим злом в спальні.

Використовуйте колір

Так-так, червоний! Мало того, що цей колір завжди асоціювався з любов'ю, пристрастю і бажанням, він також збуджує представників обох статей. Психологи визнали, що у червоного кольору є потенціал до підвищення енергії, почастішання серцебиття і більшої інтенсивності емоційної віддачі, що може посилити чуттєвість і сексуальне задоволення.

Підбирайте аромат

Запахи теж грають не останню роль в порушенні. Не одне дослідження довело, що аромати можуть підвищувати або знижувати сексуальність. Нотки перцевої м'яти, лаванди та лакриці можуть ввести вас в потрібний настрій. Експериментуйте і визначте, який аромат зводить вас обох з розуму і активно його використовуйте.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Поради Секс
Джерело: Marie Claire
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